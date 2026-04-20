Bartoš (Piráti): Nejdřív Stanjura a teď i Babišova vláda zastavili financování

S Piráty jsme znovu nastartovali výstavbu obecního nájemního bydlení v Česku a prosadili zákon o podpoře bydlení, který může pomoci více než milionu lidí. Bohužel, ministr Stanujra to v minulé období zařízl. A teď Andrej Babiš s Alenou Schillerovou a novou ministryní Zuzanou Mrázovou pod taktovkou developerů ohrožují poslední šanci mladých na důstojné bydlení.
Krize bydlení je vážná a nejvíc dopadá na mladé a rodiny. Proto s Piráty pokračujeme i z opozice v tom, co jsme začali. V minulém volebním období jsme za 2 roky a 9 měsíců podpořili vznik 5 000 dostupných nájemních bytů navíc (vedle toho komerční výstavba dosahovala 30–32 tisíc bytů ročně).
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Připravili jsme a spustili programy na vznik nájemních bytů s nižším nájemným a zajistili jsme 10 miliard korun z evropských zdrojů. 600 milionů šlo na to, aby si i města s menším rozpočtem mohla připravit vlastní bytové projekty – a to se skutečně děje. V celé republice jsou dnes stovky projektů v různých fázích realizace.
Mnohé z nich ale stojí, protože jim nejdřív Stanjura a teď i Babišova vláda zastavili financování. Přitom řada projektů už má stavební povolení. Celkově je připraveno dostupné bydlení za zhruba 60 miliard korun – potenciál až 15 000 bytů ročně, tedy polovinu běžné komerční výstavby.
Každoročně může jít až 14 miliard korun z evropských zdrojů na chytré úvěry pro výstavbu dostupného nájemního bydlení. To je smysluplnější než dotovat fosilní oligarchy a agromamuty. Lidé to vidí.
Jako první jsme v Česku skutečně nastartovali systémovou výstavbu dostupného bydlení a máme plán, jak v ní pokračovat. Prosadili jsme zákon o podpoře bydlení, což se nepodařilo třicet let. Ten může pomoci až 1,5 milionu lidí a počítá i s aktivním zapojením prázdných bytů, podobně jako funguje například v Dánsku. Teď stačí, aby to vláda přestala blokovat.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku