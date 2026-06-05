Výborný (KDU-ČSL): Doplatí na to primárně lidé v praxi

Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, jenom tedy podotýkám, že to zmatení nebylo ode mě. Já jsem na to upozorňoval, že to nemůže být procedurální návrh a budeme ho hlasovat po skončení rozpravy.
Dovolte mi začít parafrází nebo citací paní kolegyně Schillerové a pana kolegy Marka Bendy. Čeho jsme zde byli nebo budeme svědky? Vlastně musím říct, že mě to velmi mrzí, my určitě nepodpoříme vrácení do druhého čtení, nevidíme k tomu jediný důvod. V této poměrně rozbouřené Sněmovně novela zákona o rostlinolékařské péči – a věřím, že to může potvrdit i paní předsedkyně Oborná, kolegové ze zemědělského výboru, pan ministr – tak tohleto je zákon, u kterého jednak proběhla zvláště na výboru opakovaně relativně věcná debata a diskuse. Neříkám, že jsme se na všem shodli, určitě jsou tam věci, které jsou střetové, konfliktní, kde jsme si k tomu jako opozice řekli své stanovisko, kde víme, jak k tomu přistupuje pan ministr nebo koalice. Je to jasné, nějak prostě budeme hlasovat. Ale opravdu nevidíme jediný důvod, proč by se měla novela zákona o rostlinolékařské péči vracet do druhého čtení.
My jsme tady svědky toho, že tuto Sněmovnu si začala obstruovat sama vládní koalice. To není nic jiného. My jsme opravdu dneska byli připraveni a mohli jsme – proběhlo by třetí čtení. Neříkám, že by trvalo 10 minut, možná dvě, možná dvě a půl hodiny, ale dneska bychom hlasovali o novele zákona, která bohužel – a bohužel pro zemědělskou, potravinářskou, ale taky lesnickou, rybářskou praxi – přináší mnoho důležitých věcí. Pan ministr tady byl velmi stručný při představování toho toho zákona. Jeho parlamentní agenda mu nenapsala detaily z toho druhého čtení, ale rozumím, bylo to tady probráno, prodiskutováno. Ale tam je přece řada velmi pozitivních a důležitých věcí, které snižují byrokracii.
To, po čem všichni voláme, volají po tom zemědělci a tak dále. Toto mohlo být dneska schváleno a posláno v legislativním procesu dál do Senátu. Stejně tak jsou tam věci, které měly a mají a mohou zjednodušit zemědělské podnikání. My jsme se shodli a za poslanecký klub KDU-ČSL řekli, že bychom to podpořili samozřejmě, vlastně rozšíření toho principu, který jsme zavedli ještě za naší vlády, to znamená slevy na sociálním pojištění, která by se rozšiřovala i na další obory činnosti, ať už je to školkařství nebo chmelaři nebo vinaři. To jsou věci, které jsou správné. Má to pomoci se zaměstnaností právě v době různých kampaní, sezonních prací a podobně. No a tohleto je to, co nebude. To je potřeba říct, to je to, co nebude. Pan ministr zároveň prošvihne termín implementace, protože u té novely rostlinolékařského zákona, kterou jsem mimochodem na vládu předkládal ještě já, tak pokud se nepletu, tak termín implementace je 1. července letošního roku.
A co je nejabsurdnější, dámy a pánové? Co je nejabsurdnější? Toto všechno se děje proti vůli ministra zemědělství. Toto všechno se děje proti vůli předsedkyně zemědělského výboru a členů zemědělského výboru, byť to tady navrhovali. Je to jenom proto, že Andrej Babiš, předseda vlády, se nechal zlobbovat jakousi skupinou a rozhodl se naprosto nesmyslně a nelogicky vrátit tento zákon, tuto novelu zákona o rostlinolékařské péči, do druhého čtení. Nechápu to, nerozumím tomu. A ten, kdo na to doplatí, tak to nejsou jenom vládní poslanci a ministr zemědělství, ale primárně ti lidé v praxi, zemědělci, sedláci, farmáři, rybáři, veterináři a mohl bych pokračovat, protože ten zákon je skutečně velmi obšírný. Trochu jsme to kritizovali, ale na druhou stranu tomu rozumím a chápu to. Tak vy všichni ne o týden, ne o měsíc, ale pravděpodobně minimálně o půl roku, minimálně o půl roku, možná o rok, protože víme, co to znamená, když se zákon vrátí do druhého čtení, tak všechna ta opatření, všechny ty pozitivní změny, všechny ty pozitivní změny například i v oblasti potravinářství, kde by se zjednodušil prodej z farmy a podobně, tak o to všechno prostě přijdeme.
Tak já se ptám, není tohleto zcela absurdní? Nejenom, že si tím obstruujete Sněmovnu, protože budeme muset znovu projít druhé čtení, budeme znovu v této složité situaci – tady je spousta důležitých, možná důležitějších zákonů – absolvovat druhé čtení, třetí čtení, zemědělský výbor. Jenom proto, jenom proto, že se Andrej Babiš nechá zlobbovat nějakou skupinou, která se rozhodla, že bude bránit stůj co stůj, hlava nehlava nějaké lišky. Tak to já považuju za zcela absurdní situaci.
A mimochodem respektuju názor poslance Andreje Babiše, že tady má nějaký zájem, nějakou vůli, že se nechal někým zlobbovat. Dobře, má možnost to předložit, ale je tady celá řada dalších zákonů. Jednak tedy předesílám, že může podat vlastní novelu, ale zde ve Sněmovně leží novela zákona o týrání zvířat. Pan poslanec Faltýnek prostřednictvím předsedajícího kýve hlavou. Ví to moc dobře. Proč to váš premiér, váš šéf nenechal napsat jako pozměňovací návrh k novele zákona o týrání zvířat? Ani vy tomu nerozumíte, ani já tomu nerozumím.
Takže dámy a pánové, jsme v situaci, kdy tuto Sněmovnu začal obstruovat Andrej Babiš sám a až tady budeme poslouchat o tom, že tady opozice něčemu brání, že tady opozice něco zdržuje, tak si prosím, vzpomeňte na tento okamžik. Mrzí mě to. Znovu říkám, my jsme připraveni, my jsme připraveni dnes hlasovat ve třetím čtení o novele zákona o rostlinolékařské péči, naprostou většinu těch věcí podpořit, protože je rozumná. Je to příklad toho, že i v této Sněmovně se dá konstruktivně, rozumně konsenzuálně pracovat. Děkuju poslancům napříč zemědělským výborem, panu ministrovi, ale bohužel váš nejvyšší rozhodl jinak. Je to ke škodě nejenom Sněmovny, nás všech, ale hlavně ke škodě zemědělců, rybářů, lesníků a všech dalších. Děkuji za pozornost.
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