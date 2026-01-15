Bartoš (Piráti): Pane Babiši, prosím vás, neslintejte nám na Pirátky

Já děkuji za slovo. Tak prvně, my jsme rodičovský příspěvek, jak vy jste ho zvedli na 300, my jsme ho zvedli na 350 000. V programu vy máte 400, my 420. Já jenom zopakuji, co ta interpelace, která je nevkusná (Místopředseda vlády Macinka komentuje z lavice.) - a pane Macinko, nemůžete být, prosím vás, ticho, když mluvím? - která je podle vás nevkusná, tak se ptá na dvě věci: Kdy splníte slib zvýšení rodičovského příspěvku? (Otáčí se do vládních lavic.)
To je otázka na nějaký čas, letos, příští rok - to je velmi jednoduchá otázka (Místopředseda Macinka opět komentuje.), pouze to míří na - já se obracím na pana premiéra a vy buďte ticho, děkuju. (Místopředseda vlády Macinka komentuje: Bude vás slyšet v televizi.) - A druhá věc. A druhá věc: Zda zařídíte pravidelnou valorizaci? Tato interpelace má dvě otázky, vy jste ani na jednu nezodpověděl, ani jedna není útočná a reflektuje vaše programové prohlášení.
A pak bych si dovolil říct ještě dvě věci. Vy jste říkal - já tedy bych spíše zpochybnil, že premiér nedokáže odpovědět na dvě otázky, ale podle jednacího řádu je interpelace, když se poslanec libovolný ptá člena vlády nebo premiéra a ten na něco odpovídá. Je to zcela legitimní postup, vy jste vládu také interpelovali.
A chtěl bych říct asi tři věci osobně. Pane Babiši, mě jako člověka uráží vaše fascinace ženami a mladými ženami v Pirátech. Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky, já vám taky neslintám na paní Peštovou. Já si myslím, že to je vysoce nedůstojné. (Potlesk zprava.) Já být manžel některé z mých kolegyň a kamarádek, tak normálně, ty jo, normálně si vás vytáhnu za flígr, protože to je nehorázné urážet, urážet tady Pirátky. (Projevy nesouhlasu z lavic hnutí ANO.)
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
A druhá věc. Druhá věc, prosím zjednejte klid - (Předsedající: Pane poslanče, ne...) a poprosím stopnout tam ten čas. Děkuji.
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Já vám přidám, ale poprosím, poprosím, abyste tady zachoval nějakou kulturu projevu. Děkuju. (Nesouhlasné projevy z lavic hnutí ANO.) Jako když tady člověk vykládá: mladé krásné Pirátky (Poslanec Babka volá z pléna: Co si to dovolujete, on nic takového neříkal!) - jsou to zvolené poslankyně do Sněmovny - opět říkám, já také nekonfrontuji tamhle vaše poslankyně. Myslím si, že to je neslušné.
A druhá věc. Já jsem přesvědčený, že být proti fašismu je morální povinnost slušného člověka, žádný politický extrém. Tak si to uvědomte, podívejte se, s kým děláte vládu. (Potlesk a volání zprava.)
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Pane poslanče, já vás poprosím, abychom tady dodrželi nějakou kulturu projednávání, abyste se neobracel od mikrofonu zády (Volání poslanců z lavic.), pak to není slyšet a nereagujte napřímo na sebe, poprosím vás, v tomhletom. Jinak jednací řád - já jsem to tady i konzultoval - je to dialog mezi tím, kdo interpeluje a kdo je interpelovaný, vždycky to takhle bylo a předsedající nikdy do toho nezasahoval, i když to bylo za minulé vlády. Takže já se tím také držím.
