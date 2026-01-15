Bartoš (Piráti): Pane Babiši, prosím vás, neslintejte nám na Pirátky

15.01.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. ledna 2026 – reakce na odpověď premiéra Babiše poslankyni Richterové

Bartoš (Piráti): Pane Babiši, prosím vás, neslintejte nám na Pirátky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Já děkuji za slovo. Tak prvně, my jsme rodičovský příspěvek, jak vy jste ho zvedli na 300, my jsme ho zvedli na 350 000. V programu vy máte 400, my 420. Já jenom zopakuji, co ta interpelace, která je nevkusná (Místopředseda vlády Macinka komentuje z lavice.) - a pane Macinko, nemůžete být, prosím vás, ticho, když mluvím? - která je podle vás nevkusná, tak se ptá na dvě věci: Kdy splníte slib zvýšení rodičovského příspěvku? (Otáčí se do vládních lavic.)

To je otázka na nějaký čas, letos, příští rok - to je velmi jednoduchá otázka (Místopředseda Macinka opět komentuje.), pouze to míří na - já se obracím na pana premiéra a vy buďte ticho, děkuju. (Místopředseda vlády Macinka komentuje: Bude vás slyšet v televizi.) - A druhá věc. A druhá věc: Zda zařídíte pravidelnou valorizaci? Tato interpelace má dvě otázky, vy jste ani na jednu nezodpověděl, ani jedna není útočná a reflektuje vaše programové prohlášení.

A pak bych si dovolil říct ještě dvě věci. Vy jste říkal - já tedy bych spíše zpochybnil, že premiér nedokáže odpovědět na dvě otázky, ale podle jednacího řádu je interpelace, když se poslanec libovolný ptá člena vlády nebo premiéra a ten na něco odpovídá. Je to zcela legitimní postup, vy jste vládu také interpelovali.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A chtěl bych říct asi tři věci osobně. Pane Babiši, mě jako člověka uráží vaše fascinace ženami a mladými ženami v Pirátech. Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky, já vám taky neslintám na paní Peštovou. Já si myslím, že to je vysoce nedůstojné. (Potlesk zprava.) Já být manžel některé z mých kolegyň a kamarádek, tak normálně, ty jo, normálně si vás vytáhnu za flígr, protože to je nehorázné urážet, urážet tady Pirátky. (Projevy nesouhlasu z lavic hnutí ANO.)

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 9891 lidí

A druhá věc. Druhá věc, prosím zjednejte klid - (Předsedající: Pane poslanče, ne...) a poprosím stopnout tam ten čas. Děkuji.

Místopředseda PSP Patrik Nacher: Já vám přidám, ale poprosím, poprosím, abyste tady zachoval nějakou kulturu projevu. Děkuju. (Nesouhlasné projevy z lavic hnutí ANO.) Jako když tady člověk vykládá: mladé krásné Pirátky (Poslanec Babka volá z pléna: Co si to dovolujete, on nic takového neříkal!) - jsou to zvolené poslankyně do Sněmovny - opět říkám, já také nekonfrontuji tamhle vaše poslankyně. Myslím si, že to je neslušné.

A druhá věc. Já jsem přesvědčený, že být proti fašismu je morální povinnost slušného člověka, žádný politický extrém. Tak si to uvědomte, podívejte se, s kým děláte vládu. (Potlesk a volání zprava.)

Místopředseda PSP Patrik Nacher: Pane poslanče, já vás poprosím, abychom tady dodrželi nějakou kulturu projednávání, abyste se neobracel od mikrofonu zády (Volání poslanců z lavic.), pak to není slyšet a nereagujte napřímo na sebe, poprosím vás, v tomhletom. Jinak jednací řád - já jsem to tady i konzultoval - je to dialog mezi tím, kdo interpeluje a kdo je interpelovaný, vždycky to takhle bylo a předsedající nikdy do toho nezasahoval, i když to bylo za minulé vlády. Takže já se tím také držím.

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Symbol jednoty a solidarity se spojencem. Česko ale mlčí
Bartoš (Piráti): Vláda hodlá odvolat uznávaného dotačního experta
Bartoš (Piráti): Zákon o podpoře bydlení se kompletně mine účinkem
Bartoš (Piráti): Budou z dnešních mladých Babišovi bezdomovci?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Bartoš , interpelace , piráti , Richterová , sněmovna , 5. schůze , 15.1

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Grónsko

Dobrý den, pane Turku, zajímalo by mě, co si myslíte o tom, jak se chce Trump zmocnit Grónska? Podle všeho nevylučuje ani vojenskou akci.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval

14:07 Ministr Juchelka: Nikdo z Pirátů pro zvýšení rodičovského příspěvku nehlasoval

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. ledna 2026 – reakce na diskuzi o rodičovském příspěv…