Řehku nepustili do vysílání. Moravec děkoval Kmoníčkovi

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Původním a měsíc domluveným hostem byl náčelník Generálního štábu Karel Řehka. Jeho dnešní účast na konci týdne zrušil ministr obrany,“ oznámil Moravec s tím, že oficiálně ministr Řehkovi účast v nedělních Otázkách „nedoporučil“. „Vám to nezakázali a děkuji, že jste tady hostem,“ obrátil se Moravec na Kmoníčka.
Ten se rozpovídal o Íránu a upozornil, že dnes je svět tak propojený, že se situace v Íránu může celosvětově projevit během jediného dne. Přímo v Česku prý problémy neočekává. „My tu nemáme příliš početnou muslimskou komunitu, protože jsme se o to včas postarali. Na rozdíl od jiných zemí,“ nechal se slyšet poradce pro národní bezpečnost. I tak ale český stát podle Kmoníčka neponechává nic náhodě a přijal některá opatření. „Víme o ní dostatečně, abychom si mohli být jistí, že žádná masivní radikalizace nehrozí,“ poznamenal na adresu šíitské komunity Kmoníček. „To by bylo na zvláštní zábavnou přednášku o minoritě v minoritě,“ doplnil.
Ve světě obecně a v Evropě konkrétně už by byl opatrnější, protože je známo, že Írán často na údery na svém území odpovídal tím, že přenášel násilné akce do jiných zemí. I když sami Íránci říkají, že sice posílají rakety leckam, ale za nepřítele považují Izraelce a Američany.
„Já si myslím, že Íránci – Peršané mají zažité pět tisíc let kultury indoevropské, tak aby dokázali zakrývat své skutečné úmysly tak, že je pochopíte až po několika letech. To je má zkušenost,“ prozradil Kmoníček.
Konstatoval, že na pořadu dne je změna vedení režimu v Íránu, nikoli změna celého režimu.
„Chameneí tušil, že se co nevidět stane mučedníkem, takže na každou pozici včetně té svojí připravil nejméně čtyři zástupce, o kterých víme. A ti připravovali další zástupce,“ prohlásil Kmoníček.
Íránská opozice je podle něj rozštěpená. Rozštěpená je podle něj i celá íránská společnost. Její část v noci jásala, že Chameneí zemřel, ale za denního světla přichází dlouhé truchlení.
Bylo jasné, že obě strany hrály poziční hru před válkou. „Jak já znám Íránce, tak tam se vůbec nedá vyloučit třeba to, že část toho vedení se chystala výše v tomto mocenském žebříčku a pomůže jim k tomu jenom fyzická likvidace jejich bývalých šéfů, kterou jim zařídí Spojené státy. Tady si můžeme hrát neuvěřitelné konspirační hry,“ upozornil Kmoníček.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Tento výklad Kmoníček potvrdil. Osobně prý situaci v Íránu čte tak, že útoky na tuto zemi budou pokračovat ještě několik dní až týdnů podle toho, jestli se Američané a Íránci rozhodnou, zda je cílem operace vyřadit íránskou armádu o několik let dozadu, nebo jen dosáhnout politického tlaku tak, aby bylo jasné, s kým se bude jednat o výměně sankcí za jaderný program. „Demokratizace tak, jak si ji dnes představují mladí lidé v Íránu, já pro ně mám hodně soucitu, tak to je podle mě věc, která tam ještě dlouho nepřijde,“ poznamenal Kmoníček s tím, že současné poměry jsou zažrané do íránské společnosti.
V Česku bychom si podle Kmoníčka měli dát pozor na to, aby se „nám sem náhodou něco nepřelilo“. Diváky ujistil, že v Česku se s muslimskou komunitou hodně komunikuje, takže různé komplikace nejsou příliš pravděpodobné.
Nakonec věnoval pár slov visegrádské čtyřce. Zdůraznil, že jak Poláci, tak Maďaři od Čechů očekávají, že budou hrát jakési prostředníky mezi oběma národy. „My musíme hrát ten dobrý jazyk toho, kdo je dobrým sousedem všem. Nekádruje je, nemistruje je. Má pochopení pro jejich domácí politické hry,“ vysvětloval Kmoníček.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.