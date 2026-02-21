Překvapení od hejtmana Kuby. 4,7 %. Ale to načasování

Nové politické hnutí Naše Česko zahájilo svou činnost začátkem letošního února. Založil je jihočeský hejtman Martin Kuba, dlouholetý člen a bývalý místopředseda Občanské demokratické strany (ODS), kterou opustil loni po více než dvaceti letech.
Naše Česko má ambici překonat tradiční dělení na konzervativní a liberální proudy a zaměřit se na praktické řešení problémů České republiky. Hnutí se prezentuje jako středopravicové, s důrazem na národní sebevědomí, ekonomickou prosperitu a pevné zakotvení v euroatlantických strukturách.
Kuba jako oblíbený regionální politik s vysokou podporou v Jihočeském kraji zdůvodnil vznik nového hnutí nespokojeností s aktuálním stavem české politiky. Podle jeho slov je třeba přestat se hádat o ideologických detailech a soustředit se na budoucnost země. Hnutí si zaregistrovalo ochranné známky „Naše Česko – Poprvé pořádně“ a „Naše Česko – Budoucnost tvoříme společně“.
Těsně pod hranicí pro vstup do Sněmovny
Hnutí Naše Česko se už objevilo v prvních průzkumech veřejného mínění. Podle výzkumu agentury NMS Market Research, provedeného na začátku měsíce, by získalo 4,7 procenta hlasů, což je těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny. V tomto modelu vede hnutí ANO s 32,6 procenty, následované ODS s 14,7 procenty a STAN s 14,6 procenty. Motoristé by s 4,7 procenty zůstali mimo sněmovnu, což naznačuje, že nové hnutí by mohlo přitáhnout voliče z pravicového spektra.
Starší průzkum STEM z letošního ledna, tedy před oficiálním vznikem hnutí Naše Česko, přitom ukazoval stabilní pozice etablovaných stran, což potvrzovalo fragmentaci pravicového pole.
Za Kubou jsou výsledky a přirozená lídrovská aura, nemusí ze sebe dělat kašpara
Výsledky aktuálního volebního modelu jsou už komentovány na sociálních sítích. „Masakr. Tady si Kuba bere hlavně od ODS a ANO, zdá se,“ napsal moderátor Čestmír Strakatý na síti X.
„A teď se teprve začnou dít věci. Martin Kuba v prvním průzkumu 4,7 procenta,“ přidal se podnikatel a taktéž moderátor Michal Půr.
„Volební průzkum NMS. První průzkum, kde se objevilo Kubovo ‚Naše Česko‘. Výsledek 4,7 % není pro začátek určitě špatný. Zároveň autoři průzkumu dodávají, že mu trochu nahrálo načasování tohoto průzkumu. A uvidí se, jestli to potvrdí i dále…,“ zamyslel se analytik Michal Sirový a přidal informaci, že pětikoalice by podle modelu získala celkem 41,5 % hlasů.
První průzkum, kde se objevilo Kubovo “Naše Česko“.
Výsledek 4,7 % není pro začátek určitě špatný.
Zároveň autoři průzkumu dodávají, že mu trochu nahrálo načasování tohoto průzkumu. A uvidí se, jestli to potvrdí i dále...
„Zajímavý aktuální průzkum. Martinu Kubovi v zásadě stačilo na naprosto generický a i na jeho vlastní poměry nudný tiskovce oznámit, že něco zakládá hlavně pro následující komunálky, a do sněmovních voleb se uvidí, jak a jestli to poskládá, a to samotné mu stačí k tomu, že by ho do tý sněmovny volilo stejně lidí jako Motoristy, co už tam jsou, mají 4 ministerstva a jedou permanentní kampaň, aby měli 100 % pozornosti ještě zveličené vlastními influencery a vzájemným sdílením, jak jsou víceméně polobozi zachraňující Česko ze spárů neomarxistů a jinejch buzerantů a Ukrajinců před jistou zkázou,“ napsal na síti X komentátor Honza Palička.
Jeho příspěvek pokračuje: „Jestli ono to nebude tím, že za Kubou jsou prostě výsledky a přirozená lídrovská aura, přičemž ze sebe nemusí na denní bázi dělat kašpara, vypisovat zprávy žánru ‚pan gubernátor si trošku přihnul a hrozí totální válkou‘, případně o sobě sám mluvit jako o legendě a dávat ostentativně najevo své chlapáctví a bohatství.“
Reakce na vznik hnutí Naše Česko jsou přitom smíšené. V politických kruzích se spekuluje o tom, zda Kuba přetáhne voliče z ODS, kde byl dříve populární, nebo z jiných středopravicových uskupení. Kritici poukazují na riziko dalšího rozdělení pravice, zatímco příznivci oceňují Kubovu regionální úspěšnost a praktičnost. Na sociálních sítích se objevují skeptické komentáře k názvu strany a k jejímu potenciálu, ale i podpora voličů, kteří vidí v Kubovi alternativu k současné vládě.
Politologové upozorňují, že úspěch bude záviset na schopnosti udržet mediální pozornost až do voleb a na sestavení silného týmu. S ohledem na blížící se komunální volby bude klíčové, jak se Naše Česko prosadí v regionech, kde má Kuba nejsilnější základnu. Pokud se mu podaří přilákat voliče nespokojené s vládní koalicí nebo s opozicí, mohlo by hnutí v následujících letech ovlivnit dynamiku české politické scény.
