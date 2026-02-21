Překvapení od hejtmana Kuby. 4,7 %. Ale to načasování

21.02.2026 12:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Hnutí Naše Česko vzniklo ani ne před měsícem a už se jeho volební preference pohybují těsně pod hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny. Výsledky volebního modelu agentury NMS Market Research jsou už komentovány na sociálních sítích. Objevil se názor, že za zakladatelem Martinem Kubou je „přirozená lídrovská aura“. Výsledek ve výši 4,7 procenta hlasů hned v prvním průzkumu prý není pro začátek špatný.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil jméno nového politické hnutí, které založil. Zaregistrovat si nechal ochrannou známku Naše Česko

Nové politické hnutí Naše Česko zahájilo svou činnost začátkem letošního února. Založil je jihočeský hejtman Martin Kuba, dlouholetý člen a bývalý místopředseda Občanské demokratické strany (ODS), kterou opustil loni po více než dvaceti letech.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Naše Česko má ambici překonat tradiční dělení na konzervativní a liberální proudy a zaměřit se na praktické řešení problémů České republiky. Hnutí se prezentuje jako středopravicové, s důrazem na národní sebevědomí, ekonomickou prosperitu a pevné zakotvení v euroatlantických strukturách.

Podle Kuby má Naše Česko cílit na komunální volby v letošním roce a později na parlamentní klání v roce 2029, přičemž se chce vyhnout spolupráci s populistickými hnutími.

Kuba jako oblíbený regionální politik s vysokou podporou v Jihočeském kraji zdůvodnil vznik nového hnutí nespokojeností s aktuálním stavem české politiky. Podle jeho slov je třeba přestat se hádat o ideologických detailech a soustředit se na budoucnost země. Hnutí si zaregistrovalo ochranné známky „Naše Česko – Poprvé pořádně“ a „Naše Česko – Budoucnost tvoříme společně“.

Fotogalerie: - Poprvé pořádně?

Kuba vyloučil spekulace o koalici s hnutím ANO Andreje Babiše a zdůraznil, že cílem je samostatné vládnutí nebo silná pozice v koalici. Plánuje silný důraz na regionální politiku, kde má pevnou základnu. Postupně by Naše Česko mělo rozšířit působení na celostátní úroveň.

Těsně pod hranicí pro vstup do Sněmovny

Hnutí Naše Česko se už objevilo v prvních průzkumech veřejného mínění. Podle výzkumu agentury NMS Market Research, provedeného na začátku měsíce, by získalo 4,7 procenta hlasů, což je těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny. V tomto modelu vede hnutí ANO s 32,6 procenty, následované ODS s 14,7 procenty a STAN s 14,6 procenty. Motoristé by s 4,7 procenty zůstali mimo sněmovnu, což naznačuje, že nové hnutí by mohlo přitáhnout voliče z pravicového spektra.

Starší průzkum STEM z letošního ledna, tedy před oficiálním vznikem hnutí Naše Česko, přitom ukazoval stabilní pozice etablovaných stran, což potvrzovalo fragmentaci pravicového pole.

Za Kubou jsou výsledky a přirozená lídrovská aura, nemusí ze sebe dělat kašpara

Výsledky aktuálního volebního modelu jsou už komentovány na sociálních sítích. „Masakr. Tady si Kuba bere hlavně od ODS a ANO, zdá se,“ napsal moderátor Čestmír Strakatý na síti X.

„A teď se teprve začnou dít věci. Martin Kuba v prvním průzkumu 4,7 procenta,“ přidal se podnikatel a taktéž moderátor Michal Půr.

„Volební průzkum NMS. První průzkum, kde se objevilo Kubovo ‚Naše Česko‘. Výsledek 4,7 % není pro začátek určitě špatný. Zároveň autoři průzkumu dodávají, že mu trochu nahrálo načasování tohoto průzkumu. A uvidí se, jestli to potvrdí i dále…,“ zamyslel se analytik Michal Sirový a přidal informaci, že pětikoalice by podle modelu získala celkem 41,5 % hlasů.

„Zajímavý aktuální průzkum. Martinu Kubovi v zásadě stačilo na naprosto generický a i na jeho vlastní poměry nudný tiskovce oznámit, že něco zakládá hlavně pro následující komunálky, a do sněmovních voleb se uvidí, jak a jestli to poskládá, a to samotné mu stačí k tomu, že by ho do tý sněmovny volilo stejně lidí jako Motoristy, co už tam jsou, mají 4 ministerstva a jedou permanentní kampaň, aby měli 100 % pozornosti ještě zveličené vlastními influencery a vzájemným sdílením, jak jsou víceméně polobozi zachraňující Česko ze spárů neomarxistů a jinejch buzerantů a Ukrajinců před jistou zkázou,“ napsal na síti X komentátor Honza Palička.

Jeho příspěvek pokračuje: „Jestli ono to nebude tím, že za Kubou jsou prostě výsledky a přirozená lídrovská aura, přičemž ze sebe nemusí na denní bázi dělat kašpara, vypisovat zprávy žánru ‚pan gubernátor si trošku přihnul a hrozí totální válkou‘, případně o sobě sám mluvit jako o legendě a dávat ostentativně najevo své chlapáctví a bohatství.“ 

Reakce na vznik hnutí Naše Česko jsou přitom smíšené. V politických kruzích se spekuluje o tom, zda Kuba přetáhne voliče z ODS, kde byl dříve populární, nebo z jiných středopravicových uskupení. Kritici poukazují na riziko dalšího rozdělení pravice, zatímco příznivci oceňují Kubovu regionální úspěšnost a praktičnost. Na sociálních sítích se objevují skeptické komentáře k názvu strany a k jejímu potenciálu, ale i podpora voličů, kteří vidí v Kubovi alternativu k současné vládě.

Politologové upozorňují, že úspěch bude záviset na schopnosti udržet mediální pozornost až do voleb a na sestavení silného týmu. S ohledem na blížící se komunální volby bude klíčové, jak se Naše Česko prosadí v regionech, kde má Kuba nejsilnější základnu. Pokud se mu podaří přilákat voliče nespokojené s vládní koalicí nebo s opozicí, mohlo by hnutí v následujících letech ovlivnit dynamiku české politické scény.

Hejtman Kuba: Otevřený dopis zástupcům odborů
Hejtman Kuba: Jihočeský kraj schválil rekordní investice
Hejtman Kuba: Nová komunikace přináší zklidnění dopravy v centru města
Kubovo Super Česko: Zachrání Babiše, nebo ho zničí?

 

Článek obsahuje štítky

