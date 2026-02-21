Chyba. Fatální. Profesor Drulák promluvil o zdrojích

Budoucnost evropského kontinentu, proměna globální role Spojených států amerických a nutnost strategické soběstačnosti střední Evropy byla hlavní témata rozhovoru v podcastu Za hranicí youtubového kanálu Startitup. Hostem pořadu byl politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, jenž analyzoval aktuální dokument o americké národní bezpečnosti a jeho dopady na globální politiku. Podle Druláka se svět nezadržitelně posouvá k multipolaritě, v níž už Washington neplní roli výhradního hegemona.
Jedním z ústředních bodů diskuse byla klesající dominance USA a jejich nově definované priority. Drulák upozornil, že americká administrativa nyní provádí realistickou bilanci svých zdrojů a cílů. Spojené státy už několik desetiletí fakticky nevykonávají roli světového policisty, což potvrzuje i jejich aktuální strategie.
„Pro nás jsou prioritní dva regiony, a to je Latinská Amerika, kde musíme být tou vedoucí velmocí, tam nikoho jiného nepustíme, a pak východní Asie, kde sice vedoucí velmocí úplně nebudeme, ale nechceme, aby se tou vedoucí velmocí stala Čína,“ vysvětlil Drulák americký postoj.
Evropské výdaje na obranu by neměly končit u amerických dodavatelů
Evropa, Blízký východ a Afrika se podle něj v americkém zájmu ocitají až na třetím místě a Washington se v těchto oblastech bude angažovat pouze tehdy, pokud to pro něj bude nezbytné.
Tato změna paradigmatu má přímé důsledky pro evropskou bezpečnost a ekonomiku. Drulák zdůraznil, že role Evropy jako světového centra je již minulostí a kontinent se nyní musí vyrovnat s vlastním úpadkem. Za fatální chybu považuje zejména hospodářské odříznutí od ruských energetických zdrojů.
„To, že se odřezáváme od ruských zdrojů, je naprosto fatální ekonomická chyba, za niž budeme platit, už za ni platíme a budeme platit ještě víc,“ uvedl v rozhovoru s tím, že evropský zájem by měl spočívat v pěstování rozumných vztahů se všemi klíčovými hráči, včetně Ruska a Číny.
V otázce obrany Drulák vyzval k vytvoření strategické soběstačnosti. Kritizoval současný stav, kdy evropské státy sice navyšují výdaje na zbrojení, ale podstatná část těchto prostředků končí u amerických dodavatelů. „V okamžiku, kdy ať už dáváme dvě procenta, dvě a půl, nebo dokonce víc, tak tyhle peníze primárně musí být utráceny v Evropě,“ apeluje bývalý diplomat.
Strategická autonomie by se podle něj měla týkat nejen výroby klíčových zbraní, ale také energetiky, produkce léků a základních potravin. V tomto kontextu zmínil i potřebu investic do moderních technologií, jako jsou drony, umělá inteligence a kybernetika, které jsou motorem technologického pokroku.
Státy jako Francie nebo Velká Británie přestávají být evropskými zeměmi
Významná část rozhovoru byla věnována situaci v Africe, kde se střetávají zájmy velmocí formou jakési ekonomické aukce. Drulák se domnívá, že evropská role na africkém kontinentě prakticky skončila a dřívější vliv Francie či Velké Británie je na ústupu. Africké státy se podle něj ekonomicky emancipují a orientují se spíše na spolupráci s Čínou, s USA nebo v bezpečnostní oblasti s Ruskem.
Zároveň varoval před migračním tlakem a uvedl, že ekonomický rozvoj Afriky migraci krátkodobě nezastaví, protože bohatší střední třída získává větší mobilitu. „V té migraci nemůžeme sázet na ekonomické faktory, ale musíme sázet na ploty,“ prohlásil Drulák s tím, že Evropa si musí umět ohlídat své námořní hranice.
Při pohledu na vnitřní stabilitu Evropy vyjádřil Drulák pochybnosti o udržitelnosti současného celku. Poukázal na demografické změny v západních zemích, jako jsou Francie nebo Velká Británie, které jsou podle něj „čím dál tím méně evropštější“ kvůli vysokému podílu obyvatel neevropského původu. Tento vývoj překročil bod, z něhož není návratu.
Musíme se postavit na vlastní nohy
Velkou příležitost naopak Drulák vidí ve střední Evropě, pokud se dokáže o sebe postarat sama. „Hlavním cílem pro nás nemusí být stát se nějakým lídrem nebo příkladem pro ostatní, ale umět se o sebe postarat,“ zdůraznil profesor.
Pokud středoevropské společenství dokáže zajistit svou ekonomickou a bezpečnostní stabilitu vlastními silami, může se stát přirozeným vzorem pro zbytek kontinentu. Drulák však odmítl ambice na formální lídrovství nad západní Evropou jako nerealistické. Podle něj je klíčové, aby státy jako Česko a Slovensko obnovily tradici strategického průmyslu a aby investovaly do odvětví s vysokou přidanou hodnotou.
Závěrem rozhovoru se Petr Drulák dotkl i širšího geopolitického směřování světa k multipolaritě, kde skupina zemí BRICS bude hrát čím dál významnější roli na úkor dřívější pozice Spojených států. „Patří k zákonitostem světové politiky, že tu svou pozici si nikdo nedrží trvale,“ konstatoval s tím, že i USA postupně přicházejí o své výsadní postavení prvního mezi rovnými.
Evropa se proto musí naučit definovat své vlastní zájmy nezávisle na jiných mocenských centrech a pěstovat pragmatickou politiku orientovanou na vlastní přežití a prosperitu. Vzhledem k tomu, že se světové dění stává čím dál méně předvídatelným, je podle Druláka schopnost postavit se na vlastní nohy jediným udržitelným receptem pro budoucnost střední Evropy.
