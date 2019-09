Bartošek (KDU-ČSL): Chybí peníze v rozpočtu? Vláda zdaní vše, co jde a ještě to svede na bohumilou činnost

Nejlepší je, když si sami nasbíráte švestky (nebo jiné ovoce), připravíte kvas a pak se z něj vypálí slivovice. Nad ten pocit, že jste si to připravili sami, nic nemá. Naše vláda s tím má ale problém. Nelíbí se jí, že si posbíráte švestky a vypálíte je. Takže abyste to mohli udělat, tak musíte zaplatit daň z nemovitosti za sad, kde ovoce máte a teď podle nového daňového balíčku stát zvýší spotřební daň z alkoholu o 19 korun. Super. Co bude dál? Daň za dívání se na ovoce? Daň za pití slivovice? Stát nás prostě trestá za to, že si sami něco vyrábíme. Sami provozovatelé pálenic se obávají toho, že jediné co to způsobí bude to, že si lidi budou pálit doma, takže brzo tu můžeme klidně mít další metanolové kauzy. Bude snad pak stát své rozhodnutí kompenzovat bílou hůlkou?

Vláda říká, že je to proto, aby se bojovalo a předešlo závislostem. To by samo o sobě bylo šlechetné a asi by se nenašel nikdo, kdo by s tím měl problém. Jenže je tu jedno velké ALE. Vláda z této daně nechystá odvádět žádné procento na prevenci a boj se závislostmi. Stejně tak je tomu i v případě zdanění hazardních her. Paní ministryně financí nechala na poslední chvíli zrušit výjimku 15% daně na výhry přes sto tisíc korun pro fyzické osoby. V praxi to znamená, že když se na vás usměje štěstí, budete je muset zdanit. Přitom jména výherců musí být utajena a realizace v praxi zůstává zahalena tajemstvím.

Opravdu jde tedy vládě o dobro lidu? Opravdu chtějí mé nebo vaše děti uchránit od závislostí? Proč tedy nepůjde ani koruna z této daně na boj proti závislostem a vše půjde do státního rozpočtu. Zřejmě proto, že vláda hledá další peníze do rozpočtu, kde může. Pracoval jsem s lidmi, kteří bojovali se závislostmi a vím, že tohle jim nepomůže. Proto budu tento týden navrhovat, aby automaty byly zdaněny 40 procenty a hlavně, aby určitá část peněz šla na prevenci proti závislostem. Jen tak můžeme proti ní účinně bojovat. Tady - jen zdanění nepomůže!

Vyšlo na blogu idnes.cz. Převzato z webových stránek jihočeské KDU-ČSL.

