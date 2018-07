Batthyány (ANO): Rekonstrukce bazénu je prioritní investice, která nesnese odklad

Přestože pro návštěvníky a sportovce nabízí stále velmi kvalitní a nadstandardní služby, a to především díky inovacím a moderním technologiím, které například umožňují mnohem nižší používání chlóru, je samotné technické zázemí bazénu již ve vážném a nevyhovujícím stavu. Kompletní rekonstrukce je proto nezbytná a musí být prioritní investicí města.

Třiatřicet let starý plavecký bazén doposud neprošel generální opravou, přestože některé původní technologie a konstrukce jsou už dávno za hranicí své životnosti. Kritický je stav vzduchotechniky, střechy a obvodového pláště. Naléhavá je i oprava nosných konstrukcí, elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace.

Cílem rekonstrukce je, kromě nutných oprav konstrukcí a modernizace technologií, moderní bazén, který bude vyhovovat současným standardům a normám. Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu o plavecký sport je součástí připravovaného projektu také další přístavba 25metrového bazénu. Charakter libereckého bazénu chceme zachovat stále jako sportovně rekreační, není naším záměrem přetvořit bazén na další aquapark. Projekt počítá s rozsáhlými stavebními úpravami v suterénu, kde je umístěna veškerá technologie úpravy vody. Modernizace by se dočkal i hlavní vstup a zázemí pro návštěvníky, kteří s hodinkovým čipem na ruce projdou do moderních, sloučených šaten kabinkového typu. Restaurace by měla být přístupná také přímo z bazénu. A vylepšení se dočkají i sauny. Projekt počítá i s modernějším venkovním vzhledem celého plaveckého stadionu.

Vzhledem k podmínkám, vyplývajícím z předešlého dotačního projektu přístavby bazénu v roce 2012, můžeme se samotnou rekonstrukcí začít v roce 2019. Již zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí upřesňuje celkové náklady rekonstrukce. Předběžné výpočty nákladů dosahují 620 milionů korun bez DPH.

Příprava projektu již nesnese dalšího odkladu a zajištění potřebných investic musí být naší prioritou. Situace je taková, že pokud se do celkové rekonstrukce nepustíme, bude Liberec bez bazénu.

Na zajištění financování intenzivně pracuji. Jistým ulehčením mohou být i dotace například na energetické úspory.Důležitou otázkou je však také náhradní řešení v době uzavření bazénu. Zde vidím nejpalčivější problém zejména u sportovních oddílů, pro které představuje dlouhodobější uzavření bazénu omezení a komplikace v možnostech tréninku. Jisté provizorní řešení se nabízí v podobě rychlé rekonstrukce 25metrového bazénu ve škole Švermova a možnosti využívat tento bazén. Do konce roku by měla být zpracována studie a projektová dokumentace, která upřesní náklady této rekonstrukce. Také jsme hovořili i o určitém příspěvku města na zvýšené náklady spojené s dojížděním pro sportovní oddíly. Zde jsem připraven se zástupci plaveckých oddílů jednat a doufám, že se nám podaří nalézt cestu k uspokojivému řešení.

