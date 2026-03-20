Baxa (ODS): Milá Alicja, vše dobré v další profesní kariéře

20.03.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odvolání generální ředitelky Národní galerie.

Baxa (ODS): Milá Alicja, vše dobré v další profesní kariéře
Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Alicja Knast v čele Národní galerie Praha měla silné a určitě i slabé stránky. Ty slabé ale převážila její manažerská schopnost vést Národní galerii i ve složitém období. Během mého mandátu proběhly některé velké výstavní projekty s mezinárodním přesahem a dotáhla rekonstrukci Českého a Slovenského pavilonu v Benátkách, který bude ke 100. výročí otevřen veřejnosti letos v plné kráse. Národní galerie Praha pod jejím vedením dále rozběhla projekt obřího depozitáře v Jinonicích, který je klíčový pro další rozvoj NG a rekonstrukci Veletržního paláce. K tomu jí byl můj resort maximálně nápomocný. Přeji Vám, milá Alicja, vše dobré v další profesní kariéře.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
Baxa (ODS): Milá Alicja, vše dobré v další profesní kariéře

12:07 Baxa (ODS): Milá Alicja, vše dobré v další profesní kariéře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odvolání generální ředitelky Národní galerie.