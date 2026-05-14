Majerová (Trikolora): Levárny neukojeného politického hochštaplera

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Pohádky o údajném tunelování Trikolory. No, pohádky, daleko spíše záludného příběhu, který měl Trikoloru a především její předsedkyni Zuzanu Majerovou poškodit před loňskými sněmovními volbami. A vlastně i po nich.
Tu vyprávěnku si vymysleli dva posléze z Trikolory vyhození funkcionáři, kterým z rukou zobali novináři z mnoha médií hlavního proudu. Ti kazisvěti dokonce neváhali podat trestní oznámení.
Státní zastupitelství věc předalo policii a policie šetřila, média psala a čas utíkal a pak dál policie šetřila a média dál psala a čas zase utíkal a pak dál policie šetřila a šetřila, až došetřila. A nyní, téměř po roce, celý od prvopočátku z prstu vycucaný a hanebným způsobem vyfabrikovaný případ odložila. Vyšetřování skončilo, zapomeňte!
A takhle my si tu s našimi orgány činnými v trestním řízení a novináři ochotnými participovat na levárně kdejakého neukojeného politického hochštaplera žijeme.
