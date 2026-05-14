Veverka (Jsme Praha 2): Piráti ztratili tvář, směr i důvěryhodnost

15.05.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu z Pirátské strany.

Veverka (Jsme Praha 2): Piráti ztratili tvář, směr i důvěryhodnost
Foto: archiv RV
Popisek: Kandidát pirátů na senátora Robert Veverka

Definitivně odcházím z Česká pirátská strana.

Jestli se někdy rozhodnete mě volit, tak mě hledejte na kandidátce hnutí Jsme Praha 2 a už mě prosím nespojujte s Pirátskou stranou. Díky.

Důvodem k mému odchodu je mimo jiné přetrvávající podpora kariérního komunisty Vladimíra Votápka předsedou Zdeňkem Hřibem a vedením strany. Považuji za nepřijatelné, aby Piráti, kteří se profilovali jako odpůrci komunismu, podporovali bývalého učitele marxismu-leninismu a veřejně ho prezentovali jako svou tvář a odborníka na zahraniční politiku.

Dlouhodobě mi také vadí odklon od původního pirátského programu, kdy se strana zvolením Zdeněk Hřib - předseda Pirátů předsedou transformovala na populistický marketingový projekt bez obsahu a identity, politický subjekt, který ovládla nekritická skupina lidí, jež bez odporu přikyvuje aktuálnímu vedení a nové mocenské vlně. Místo odbornosti, otevřené diskusi a odvahy převládla servilnost, loajalita a snaha hlavně si udržet politické funkce a vnitrostranické pozice.

Osobně se mi dále velmi nelíbí pirátská podpora invazivního developmentu v centru Prahy, nekritická podpora demolice kulturních památek, neschopnost koordinovat dopravní stavby nebo nekompetentní péče o svěřený majetek.

Stejně problematické mi připadá i dlouhodobé prorůstání lidí z Prahy sobě do fungování Pirátů na pražském magistrátu. Za absurdní považuji situaci, kdy někteří zastupitelé zvolení za Piráty mají ve svých kancelářích spolupracovníky z jiného politického subjektu. I to ve mně posiluje pocit, že strana postupně ztrácí vlastní tvář, směr i důvěryhodnost.

Odcházím sice od Pirátů, ale neodcházím z komunální politiky.

Stále mám jako zvolený zastupitel městské části Praha 2 odpovědnost vůči všem svým spoluobčanům i povinnost hájit zájmy obce. Mandát mi skončí letos v říjnu a o tom, zda budu ve své práci pro obec pokračovat, rozhodnou sousedé v nadcházejících komunálních volbách. 

Psali jsme:

„Mějte si ČT. A hlavně si ji plaťte.“ Porotkyně ze StarDance spustila bouři
Jakl: Nitky za Petrem Pavlem. Hloupé a dětinské výkřiky z Hradu
Bojovník za legalizaci opustil Piráty. Ostře kritizuje směřování strany
Vladimír Ustyanovič: Nebezpečné souvislosti

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

piráti , Veverka , Votápek , Hřib , Jsme Praha 2

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ztratili Piráti důvěryhodnost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Smrt

Kdo a komu přesně (píšete že nám) přál smrt? Přát komukoliv smrt mi přijde za hranou a co vím, tak někomu vyhrožovat smrtí je i výhružka, což je protizákonné. Nevím, zda když mu ji přejete, je to to samé. Je nebo není? Prám se i proto, jestli se budete bránit nějak soudně?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Veverka (Jsme Praha 2): Piráti ztratili tvář, směr i důvěryhodnost

10:02 Veverka (Jsme Praha 2): Piráti ztratili tvář, směr i důvěryhodnost

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu z Pirátské strany.