Veverka (Jsme Praha 2): Piráti ztratili tvář, směr i důvěryhodnost

Definitivně odcházím z Česká pirátská strana.
Jestli se někdy rozhodnete mě volit, tak mě hledejte na kandidátce hnutí Jsme Praha 2 a už mě prosím nespojujte s Pirátskou stranou. Díky.
Důvodem k mému odchodu je mimo jiné přetrvávající podpora kariérního komunisty Vladimíra Votápka předsedou Zdeňkem Hřibem a vedením strany. Považuji za nepřijatelné, aby Piráti, kteří se profilovali jako odpůrci komunismu, podporovali bývalého učitele marxismu-leninismu a veřejně ho prezentovali jako svou tvář a odborníka na zahraniční politiku.
Dlouhodobě mi také vadí odklon od původního pirátského programu, kdy se strana zvolením Zdeněk Hřib - předseda Pirátů předsedou transformovala na populistický marketingový projekt bez obsahu a identity, politický subjekt, který ovládla nekritická skupina lidí, jež bez odporu přikyvuje aktuálnímu vedení a nové mocenské vlně. Místo odbornosti, otevřené diskusi a odvahy převládla servilnost, loajalita a snaha hlavně si udržet politické funkce a vnitrostranické pozice.
Osobně se mi dále velmi nelíbí pirátská podpora invazivního developmentu v centru Prahy, nekritická podpora demolice kulturních památek, neschopnost koordinovat dopravní stavby nebo nekompetentní péče o svěřený majetek.
Stejně problematické mi připadá i dlouhodobé prorůstání lidí z Prahy sobě do fungování Pirátů na pražském magistrátu. Za absurdní považuji situaci, kdy někteří zastupitelé zvolení za Piráty mají ve svých kancelářích spolupracovníky z jiného politického subjektu. I to ve mně posiluje pocit, že strana postupně ztrácí vlastní tvář, směr i důvěryhodnost.
Odcházím sice od Pirátů, ale neodcházím z komunální politiky.
Stále mám jako zvolený zastupitel městské části Praha 2 odpovědnost vůči všem svým spoluobčanům i povinnost hájit zájmy obce. Mandát mi skončí letos v říjnu a o tom, zda budu ve své práci pro obec pokračovat, rozhodnou sousedé v nadcházejících komunálních volbách.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku