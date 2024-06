Bělor (STAN): Francie nezrušila korespondenční volbu

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Tady v předchozích argumentacích a expozé byla uváděna Francie jako země, která zrušila korespondenční volbu. Je to polopravda, nebo nepravda, protože Francie nahradila tu klasickou korespondenční volbu volbou digitální či elektronickou, takže uvádět Francii jako příklad je podle mě mimo realitu.

Potom tady byl několikrát citován docent Antoš, vedoucí katedry Ústavního práva právnické fakulty v Praze, a tam podle mého názoru byly jeho názory vytrženy z kontextu. Pan docent se podle mého názoru v ústních i odborných vyjádřeních kloní spíše ve prospěch korespondenční volby. On celkem správně hovoří o vyvažování možného omezení tajnosti volby ve prospěch usnadnění výkonu Ústavního práva volit.

A poslední věc, co se týká těch počtů lidí, kteří jsou v zahraničí. To je skutečně dynamické číslo, a nevíme přesně, kolik těch lidí bude, ale tady bych rád uvedl tu věc, že řada těch lidí touží po tom, mít možnost korespondenčně volit bez toho, že by doopravdy volili. Tady jde o to, že řada těch lidí ocení tu možnost a využijí podobně jako lidé v České republice také právo nevolit. Díky.

Ing. Roman Bělor STAN



