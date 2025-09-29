Berkovcová (ANO): Fialova vláda slibovala jistotu a dostupnou péči. Výsledek?

Co je horší, než když vám lékař řekne, že termín vyšetření je až za rok? Umíte si představit, jak se cítí člověk, který slyší takovou větu od lékaře? A není to ojedinělý příběh. To je realita dnešního zdravotnictví.
Fialova vláda slibovala jistotu a dostupnou péči. Výsledek? Rekordně dlouhé čekací doby, chybějící léky v lékárnách a zubař, kterého v některých regionech neseženete vůbec. Lidé platí zdravotní pojištění celý život – a když potřebují pomoc, stát jim ji nedá.
Proto jsem ráda, že v našem týmu je i můj kolega MUDr. Jiří Mašek – lékař, který celý život ví, co zdravotnictví opravdu potřebuje. Společně říkáme jasně:
- dostupný praktický lékař, pediatr i zubař pro každého
- kratší čekání na vyšetření a operace
- léky v lékárnách, ne prázdné regály
Zdravotnictví je základní služba státu. Není možné, aby se lidé báli, že se k doktorovi nedostanou, nebo že lék, který potřebují, prostě nebude.
Přijďte k volbám 3. a 4. října a volte číslo 22 – hnutí ANO. Protože zdraví nesnese odkladu.
autor: PV