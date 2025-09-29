Vích (SPD): Tzv. demokrati se letos bojí demokracie

Když se celá Česká republika chystá na volby do Poslanecké sněmovny, není od věci si připomenout pár základních věcí.
Řádná volební kampaň
Za prvé – je důležité, aby před volbami probíhala férová volební kampaň. Letos to moc fér nebylo, zkoušeli na nás žaloby, naštěstí Ústavní soud tu hlavní smetl ze stolu jen krátce před volbami. Už to mohlo uškodit. Pak také tradičně ministr vnitra Vít Rakušan nechal napsat pár pomlouvačných větiček do zprávy o extremismu, ale to už je takový obvyklý kolorit. Naopak kauza STAN zvaná Dozimetr byla tak bržděna, že se první jednání u soudu odehrávají až nyní. Podobně veřejné projednávání kauzy Bitcoiny, ve které je namočená ODS, se strany vládní koalice snaží omezit na minimum i tím, že nebyl v podstatě prostor ji řešit v Poslanecké sněmovně. Zato když chtěly vládní strany protlačit loni „smlouvu o pobytu vojsk“ (oficiálně smlouvu o spolupráci v oblasti obrany mezi ČR a USA), tak to jim nevadilo jednat ve Sněmovně do poloviny léta. Navíc teď záhadně „rostou“ jak houby po dešti hanlivé plakáty proti SPD, ANO a Stačilo. Vtip je ovšem v tom, že když to takhle dělali naposledy, v roce 2017, také před volbami do Poslanecké sněmovny, pak přesně tyto strany (resp. místo Stačilo tehdy bylo KSČM) zaznamenaly velký úspěch. Vzhledem k tomu, že bylo aktivováno i Milion chvilek, můžeme se těšit na velmi pěkný výsledek.
Korespondenční volby – nakonec blamáž
Za druhé – je důležité, aby poté, co občanů ČR řádně hlasují ve volbách, byly jejich hlasy správně spočítány. Systém volebních komisí dlouhodobě velmi dobře funguje, je to kontrolovatelné, dohledatelné, v případě pochybností, tajné hlasování. Proto byl velký problém, když vládní koalice tlačila vší silou na prosazení korespondenčního hlasování v zahraničí. Zejména po zkušenostech v jiných státech, kde v tomto systému proběhly neskutečné podvody, viz USA v roce 2016 nebo rakouské prezidentské volby, které se dokonce musely opakovat. Nakonec ovšem z korespondenčních voleb pro Českou republiku je jedna velká blamáž, lidi to nezaujalo, takže to bude max. v menších desítkách tisíc, pokud vůbec se tolik zaregistrovaných finálně volby zúčastní. I tak jsme ale za SPD vyslali některé zástupce do volebních komisích, abychom měli přehled, co se tam s hlasy voličů děje.
Prezident se snad bojí demokracie?
Za třetí, je velmi důležité, co se stane až volby proběhnou a bude se ustavovat nová Poslanecká sněmovna a z ní pak nová vláda. Zde je letos největší riziko. Proto v sobotu 27. září 2025 proběhla v blízkosti Pražského hradu demonstrace Pane prezidente, respektujte volby. Petr Pavel totiž naznačuje, že se bude zdráhat přijmout ministry, kteří by byli pro vystoupení z NATO a EU, a dokonce si nechal psát i rozbor, zda vůbec musí jmenovat předsedou vlády vítěze voleb. A koho by chtěl jmenovat? Někoho, kdo to na celé čáře prohrál? Na co pak tu máme volby? Strany pětikoalice, dnes už jen čtyřkoalice, se často ohánějí slovy „demokratický, demokracie“. A najednou je jimi podporovanému prezidentovi (a podpora je i v opačném směru) zatěžko demokratický výběr občanů ČR respektovat. To nesmíme připustit! Chtěli jste demokracii, tak uneste všechny její projevy. I to referendum, kterého se tak bojíte!
Vy to rozhodnete!
Ve dnech 3. a 4. října 2025 proběhnou volby, které zásadním způsobem rozhodnou o budoucnosti České republiky. Půjde o to, zda zůstane suverénním státem, nebo zda bude dál podřízena cizím zájmům – zejména Bruselu, Ukrajině a nadnárodním strukturám. V sázce je také to, zda skončí nekompetentní a škodlivé působení Fialovy vlády, která způsobila rekordní inflaci, zdražování, znehodnocení úspor, zvýšení daní a rozvrácení státního rozpočtu. Vláda rovněž ohrozila vnitřní bezpečnost země podporou migračního paktu EU a schválením emisních norem ohrožujících český automobilový průmysl. SPD odmítá omezování svobody slova a jakékoli formy cenzury, které Fialova vláda v posledních letech zavedla. Hnutí SPD vyzývá všechny vlastenecky smýšlející občany, aby přišli k volbám a podpořili SPD jako záruku změny. Jen s vaší podporou můžeme společně vyměnit současnou vládu a navrátit České republice bezpečí, důstojnost a suverenitu a zároveň je hnutí SPD zárukou, že Váš hlas nepropadne.
Ing. Radovan Vích
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
