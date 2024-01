Berwid-Buquoy (KDU-ČSL): Historické kotrmelce diktátora Putina

reklama

Já osobně se vážně obávám o jeho duševní zdraví. Zde je nutné nějakým lékařským krokem zasáhnout! Přesto je nutné podotknout, že Rusko jako takové, opravdu vzniklo původně na Ukrajině s hlavním městem Kyjevem (tzv. „Kyjevská Rus“, 9. - 11. století). Ve 12. století se „Kyjevská Rus“ rozpadla na jednotlivá knížectví a teprve v roce 1547 se Ivan 4. "Hrozný" prohlásil za cara "vší Rusi", sjednotil všechna knížectví a stal se tím zakladatelem "ruského carství".

Za následovníky "Kyjevské Rusi" se dnes považují Ukrajinci, Rusové a Bělorusové. Tím vzniká permanentní politicko-geografický konflikt. Putin se rozhodl, tuto historickou naprosto anachronickou situaci, vyřešit válečným tažením proti Ukrajině v němž, za žádných okolností, odmítá uznat Ukrajincům jejich národnost. Ukrajina vymanila z područí Ruska a chce se připojit k nám – k Evropské unii. Tím je tento národ považován Ruskem za zrádce ve společné věci. Putinova vláda žádné právo na sebeurčení neuznává! Podobné je tomu v Číně ve vztahu na Tchaj-wan. Oba státy tvrdí, že se jedná o euro-americký morální artefakt, který je jejich kultuře cizí.

Není to však nic nového. Zastupující Říšský protektor Reinhard Heydrich, při jeho inauguračním projevu v Praze prohlásil: "Když se Čecha zeptáte, kde bydlí, musí říci v Čechách. Když se ho zeptáte, kdo je, musí odpovědět říšský Němec!" Heydrich zásadně žádné "češství" neuznával. Čech byl pro něho "česky mluvící Němec". Protektorátní občané obdrželi k českým občanským průkazům tzv. "Kennkarte" a tím automaticky získali německé občanství se vším všudy co k tomu patřilo (Pramen – Jan Berwid-Buquoy: „Zpackaný Atentát“, České Budějovice 2023). Ruská vláda odvlečeným Ukrajincům uděluje ruské občanství a násilím je nutí, aby mluvili rusky. Rozdíl mezi Heydrichem a Putinem zde žádný neshledávám.



Putinova historická představa, vojenskou silou ovládnout Ukrajinu, je stejným psychopatickým nesmyslem, jako kdyby si Praha vzpomněla, že vojenským násilím znova připojí Slovensko k Česku, tvrzením, že od roku 1918 toto území k Česku tradičně patří! A teď si představte, že by si Vídeň náhle uvědomila, že v letech 1867–1918 existovala jejich zem coby Rakousko-Uhersko a vyžadovali by připojení Maďarska k Rakousku, pod vyhrůžkou, že jinak srovnají Budapešť se zemí. Ale ani Německo by nelenilo. Jednoho dne by obsadil Bundeswehr bývalé Sudety odvolávajíce se na mezinárodní Mnichovskou dohodu z roku 1938.



Tehdy evropské velmoci – Velká Británie, Francie a Itálie připsaly toto území Německu. Obyvatelstvo by získalo německé občanství. Úřední řečí by byla němčina a čeština, podobně jako v Protektorátu Čechy a Morava. Jak znám českou mentalitu, pochybuji o tom, zda by došlo k masovým protestům. Berlín by doslova přes noc zvedl místní mzdy na trojnásobek a každý český občan by za léta 1938–1945 obdržel odškodnění ve výši přibližně 5 milionů korun. Pouhá podpora v nezaměstnanosti se v SRN rovná průměrnému platu v České republice a je nezdanitelná. Důchodové a zdravotní pojištění za dotyčného platí místní sociální úřad, takže nezaměstnaný sudetský Čech, by obdržel tzv. „na ruku“ zhruba 35 000,- Kč, aniž by hnul brvou...



To Putin ukrajinskému obyvatelstvu slíbit ani zaručit za žádných okolností nemůže. Doposud tam Rusko exportovalo pouze smrt, alias „krev, slzy a pot“, abych použil výrok Sira Winstona Churchilla. O takové řešení politicko-ekonomických problémů, v 21. století, nikdo zájem nemá!

Dr.Dr. Jan N. A. Berwid-Buquoy KDU-ČSL

Dr. et Dr. Jan N.A, Berwid-Buquoy

