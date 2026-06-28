Prezident Vučič slíbil odchod. Už za pár týdnů

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28.06.2026 9:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Aleksandar Vučić, srbský prezident, oznámil, že prezidentem bude již jen pár týdnů. Prezident čelí velkému tlaku od neštěstí z listopadu 2024, kdy v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Od té doby především mladí lidé požadují konec vlády i Vučiće jako prezidenta a vypsání předčasných voleb. Prezident se teď nechal slyšet, že po roce a půl předčasné volby vypíše. Může se také stát, že mu tyto volby pomohou, aby se udržel u moci.

Prezident Vučič slíbil odchod. Už za pár týdnů
Foto: Screen FB Aleksandara Vučiče
Popisek: Aleksandar Vučič a Robert Fico se zdraví v Moskvě

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Srbský prezident Aleksandar Vučić je dva roky pod tlakem. Je pod tlakem kvůli neštěstí, k němuž došlo na podzim 2024 na nádraží v Novém Sadu. Zřítil se tam nádražní přístřešek, který pod sebou pohřbil několik lidí. Konkrétně 16. Především mladí lidé tvrdí, že k neštěstí došlo kvůli šlendriánu a údajné korupci, a požadovali předčasné volby. Včetně voleb prezidentských. Vučić tlaku studentů dlouho odolával, ale teď ohlásil, že bude prezidentem už jen pár týdnů.

„Prezidentem budu už jen pár týdnů a pak rezignuji,“ řekl Vučić davu svých příznivců na provládním shromáždění v hlavním městě Bělehradě.

Na slova srbského prezidenta upozornila agentura Reuters s tím, že Vučićův druhý a poslední mandát měl vypršet v polovině roku 2027. „Můj návrh je, aby naše kandidátka, vítězná kandidátka v nadcházejících volbách, nesla název ‚Sjednocené Srbsko‘,“ navrhl prezident.

Tato Vučićova strana by mohla volby vyhrát a sám Vučić by se mohl stát předsedou vlády.

V únorovém rozhovoru pro agenturu Reuters Vučić uvedl, že si není jistý, co bude dělat po skončení svého funkčního období, ale nevyloučil návrat do stranické politiky ani snahu stát se premiérem. „Rád bych se v politice angažoval méně nebo vůbec ne, ale péče o můj odkaz by mohla vyžadovat nějaké zapojení; uvidíme,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že Vučić neoznámil konkrétní datum, kdy odejde z úřadu, studenti a obecně prezidentovi kritici prozatím neplánují rok a půl trvající vlnu protestů ukončit. Chystají další demonstrace.

„Rezignací a předčasnými prezidentskými a parlamentními volbami se Vučić snaží předejít svému nevyhnutelnému pádu kvůli protestům a kvůli studentskému hnutí, které má větší podporu než on,“ uvedl Savo Manojlović, šéf studentského opozičního hnutí Move-Change.

Vučić má za to, že lidé demonstrující proti němu chtějí fakticky zničit Srbsko. „Po tisící a poprvé vám nabízíme ruku. Odpouštíme vám všechno, co jste udělali, ale nejsme naivní a nezapomeneme, co se zemi v posledním roce stalo,“ nechal se slyšet prezident, který slibuje, že po předčasných volbách zatočí s korupcí, zvýší důchody a zlepší stav srbského zdravotnictví.

Také europoslankyně Kathleen Van Brempt se nechala slyšet, že se Vučić ve skutečnosti nechce vzdát moci.

„Vučić a jeho strana nemají v úmyslu vzdát se moci. Na svém vlastním pódiu, za svých vlastních podmínek, oznámil svůj odchod: žádný časový rámec, žádné rozpuštění parlamentu, žádné záruky pro svobodné a spravedlivé volby. Po mnoho měsíců připravoval známý scénář: dosadit loajálního zmocněnce za prezidenta, pokračovat v ovládání země skrytý v pozadí a nakonec se vrátit jako premiér. Tento scénář jsme už viděli u jeho přítele Vladimira Putina,“ napsala europoslankyně s tím, že EU musí trvat na tom, aby Srbsko zůstalo demokratickou zemí.

 

 

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https://www.reuters.com

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demonstrace , EU , korupce , předčasné volby , Srbsko , zahraničí , zdravotnictví , x , Reuters , Vučić , bolby , Kathleen Van Brempt

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