Bondarenková (SPD): Praha bude mít největší vliv na Sněmovnu a vládu

Skvělý Jarmark SPD v Praze mi ještě doznívá v hlavě. Nyní to podle průzkumů vypadá až na dva mandáty. Ovšem abychom mohli dobře zastupovat zájmy českých občanů v Praze, těch především, potřebovalo by SPD získat 3, klidně 4 mandáty od Pražanů. To není nedosažitelná meta, když uvážíme, že v Praze a Středočeském kraji se po změnách volební legislativy rozděluje nejvíc mandátů (třeba až 24 mandátů, minule to bylo 23). Je to nespravedlivé proti některým menším krajům, jako je Karlovarský, kde se celkem rozděluje jen 5 mandátů. O to má větší význam v Praze pořádně zabojovat.
V Praze máme do 5. místa kandidátní listiny:
Ing. Markétu Šichtařovou, ekonomku, Svobodní,
Dr.-Ing. Milana Urbana, architekta a urbanistu, zastupitele Hl. m. PH,
Mgr. Josefa Nerušila, předsedu SPD Praha, zastupitele Hl. m. PH a PH 10,
JUDr. Vladimíru Bondarenkovou, právničku, zastupitelku Prahy 13, místopředsedkyni SPD Praha a
MUDr. Kláru Cingrošovou, lékařku, místopředsedkyni SPD Praha.
Na dalších místech kandidátky máme spoustu dalších skvělých lidí, z nichž velká část také dlouhodobě pracuje pro SPD, někteří déle, jiní kratší dobu, zato intenzivně.
Život Pražanů se v posledních čtyřech letech vlády Petra Fialy pronikavě změnil. Je to místo, kde nejprve v dobré víře vítali občany Ukrajiny, myslelo se, že to bude krátký konflikt a mnoho lidí se snažilo pomoci. Nicméně se to dost protahuje, konce nevidět. A zatím místo, aby se ta migrační vlna rozptýlila, hodně občanů Ukrajiny zůstalo přímo v Praze, což hned následující rok vyvolalo velký problém ohledně míst na středních školách, po prvním kole zůstala polovina žáků bez přijetí, to byla zcela neobvyklá situace. Osobně jsem to pomáhala řešit, opakovanými dopisy zastupitelky a vystoupením na Magisrtátu Hl. m. Prahy v rámci občanských interpelací. Nakonec se to ten rok nějak utřáslo, i když spousta mladých lidí se nedostalo na jejich vysněnou školu (ale aspoň vůbec někam), což pak zkoušeli napravit další rok, zase účastí v přijímacím řízení, což ten problém přesunulo i na další rok atd. Je fakt, že tam byla velká populační vlna (tzv. baby boom dětí narozených v letech 2006 až 2011, pak už ta vlna slábla). A současně ve Středočeském kraji rušili některé střední školy a navíc využívaji Prahu jako přirozené centrum, i co se týče vzdělávání.
Proto ve svém potenciálním působení, pokud by počet získaných poslaneckých mandátů se týkal i mne (nejraději, kdybychom opravdu měli ty 4 mandáty z Prahy), bych se chtěla zaměřit na vybudování spolupracujících a méně konkurenčních vztahů se Středočeským krajem. Ve Středočeském kraji máme skvělého kolegu Ing. Mgr. Tomáše Doležala, zastupitele StřČ kraje a také předsedu zastupitelského klubu SPD v tom kraji. Ten rovněž řeší tuto problematiku.
Potřebujeme společná řešení Prahy a Středočeského kraje a nikoli jen konkurenční rivalitu ve:
- školství
- zdravotnictví
- dopravě
- bydlení
- dalších veřejných službách.
Pak se nestane, že v Praze při plánování potřebných míst na středních školách a učilištích si radní spočítají jen žáky 9. tříd z Prahy, vidí drobnou rezervu, tak spokojenost a v červnu obří průšvih. To už se nesmí stát.
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
kandidátka do Poslanecké sněmovny (č. 4 na kandidátní listině SPD v Praze)zastupitelka Prahy 13)
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV