Černochová (ODS): Pane premiére, nedopusťte to. Je to nevratný krok

Pane ministře Karle Havlíčku, bedlivě jsem ve Sněmovně poslouchala Váš projev o veledůležitosti domácího průmyslu. Tady je ale ukázkový příklad, jakou vládou chaotiků ve skutečnosti jste.
Mluvil s Vámi o tomto rozhodnutí ministr Zůna, nebo si to upekl za vašimi zády a vy se o tom dozvídáte teď?
Tak si představte, že k 1. červenci 2026 má být zrušena Sekce průmyslové spolupráce MInisterstva obrany. Dnes to bylo oznámeno jejím zaměstnancům. Jde o nebetyčnou hloupost, která jde přesně proti tomu, co razíte vy i premiér Babiš: prohlubování spolupráce s naším průmyslem. Aby nebyla mýlka, nekritizuji to jen proto, že jsem v opozici, to není můj styl. A tahle sekce vznikla za mého předchůdce Lubomíra Metnara z ANO a v posledních letech se ukázalo, že to byl naprosto správný krok. Mě by nikdy nenapadlo jí zrušit. Nedělejte to teď vy.
Moji bývalí kolegové z této sekce prokázali během vyjednávaní velkých kontraktů, jak jsou důležití. Bez nich by zapojení našeho obranného průmyslu - a nejenom jeho - do spolupráce se zahraničními dodavateli nebylo tak rozsáhlé. Vytvořili metodiky, pořádali průmyslové dny, propojovali firmy s uživateli, jsou v kontaktu se společnostmi jak v zahraničí, tak v ČR. Když sekce zmizí, stát přijde o obrovské know-how a firmy o to, na co si zvykly a co považovaly za funkční. Ministerstvo průmyslu a obchodu to nikdy nenahradí, protože nebude mít takové propojení s uživateli - především s Armádou ČR.
Pokud někdo může tento chybný záměr ještě zarazit, je to Andrej Babiš. Pane premiére, nedopusťte to. Je to nevratný krok. Po lidech z této sekce okamžitě skočí průmysl a nabídne jim takové podmínky, o kterých se jim ani nesnilo. Jsou to srdcaři, nesmíme o ně přijít, nikdy se k práci pro stát už nevrátí….
Zastavte to, prosím.
