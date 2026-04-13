Černochová (ODS): Přichází obrat, který může vrátit Maďarsko blíž k Evropě

Po 16 letech vlády Viktora Orbána přichází obrat, který může vrátit Maďarsko blíž k Evropě, k důvěryhodné politice a k normální zahraniční orientaci. Vítěz voleb Péter Magyar pro mnoho Maďarů představuje šanci, že jejich země přestane balancovat mezi Západem a Kremlem a znovu se jasně přihlásí k prostoru, kam hodnotově i bezpečnostně patří.
Podstatná není jen personální výměna. Podstatné je, že Maďarsko může znovu získat vládu, která bude ctít spojence, respektovat evropská pravidla a chápat, že bezpečnost střední Evropy nestojí na koketování s Ruskem, ale na pevném partnerství v EU a NATO.
Jestli jde o skutečný nový začátek, ukážou až konkrétní kroky nové vlády. Už samotný výsledek voleb je ale jasným signálem, že část Maďarska už nechce politiku postavenou na strachu, izolaci a podezřelých hrách kolem Moskvy.
Naděje sama o sobě nestačí. Ale bez naděje změna nikdy nezačne.
