Červíček (ODS): Jediná cesta, jak něčemu zabránit, je informační a poznatkový náskok

Nerad střílím závěry od boku. Proto nechci spekulovat ani ve vztahu k mimořádnostem, jako byl nedávný požár haly v Pardubicích, či útok na Praze 6, dokud není uzavřeno vyšetřování. Chci pochválit policii a spolupracující zpravodajské služby za rychlou reakci i vyšetřování, a možná bych chtěl jenom dodat:
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Žijeme v době, kdy musíme počítat s tím, že takové události mohou nastat. Patrně všem nelze zabránit, ale je třeba jim předcházet a případně možnost jejich uskutečnění minimalizovat.
A jediná cesta, jak něčemu zabránit, je mít informační a poznatkový náskok. Proto bychom se my politici neměli omezit v debatě k vnitřní bezpečnosti pouze na hádky o penězích, ale dát najevo nejenom slovy, že nám na tom, abychom žili s pocitem bezpečí, opravdu záleží.
Odpovědností těch, kteří řídí naši zemi, je si klást otázky: Máme dostatek kapacit pro operativní práci? Máme dostatek připravených lidí, odpovídajících technologií a financí, umožňující nové přístupy a efektivní spolupráci? A dělat vše pro to, aby náš bezpečnostní a zpravodajský systém byl dostatečně robustní jak v oblasti moderních technologií, tak personálu.
Neb nejen výše zmiňované události, ale dlouholetý nedostatečný přístup k vnitřní bezpečnosti dávají tušit, že bychom dnes těžko mohli na uvedené otázky odpovědět kladně.
