Chalupa (ANO): Pan Telička - já nic já muzikant, nicméně orchestr za který hraje...

Pokud pan Telička otevřeně svaluje odpovědnost za chování suverénního politického subjektu SPD (demokraticky zvoleného subjektu) na pana Andreje Babiše (?), pak pana Teličku ujišťuji, že pan Babiš nepřevlékl „kabát“ (pikantní s ohledem na personální růst pana Teličky) a je stále předsedou nikoliv SPD, ale Hnutí ANO 2011. Mimo jiné to také svědčí o tom, že pan eurokomisař z nějakého neznámého důvodu ne příliš zřetelně vnímá nálady občanů ČR, tedy mimo jiné nálady i těch občanů - voličů, jejichž hlasy mu byly v jisté době velmi k užitku...

Vzhledem k postoji pana Teličky, tak jak ho veřejně prezentoval, je zapotřebí velmi jasně a NAHLAS konstatovat, že pan Telička, jako bezpochyby velmi schopný politik, je dnes, jen díky Hnutí ANO2011 a jeho podpoře (tam jedině spatřuji skutečnou odpovědnost hnutí v tom negativním smyslu) vysoce postaveným politikem v rámci EP a jako takový je především i on spoluzodpovědný za reálný výkon a přínos EP a EK, za kvalitu života Evropské populace, za to, jak bude pokračovat kauza "Brexit". I on je spoluzodpovědný za to, zda „Brusel“ bude preferovat rovnou a racionální diskusi a vzájemný konsensus, nebo bude i nadále zvyšovat intenzitu vyhrožování všemu a všem, kteří nesplňují a neplní představy tvůrců nového typu tojjedinosti - "sociálního Inženýrství", "Evropské RVHP" a "Evropské islamizující se Unie" (viz postoje Polska, ČR, Maďarska, Itálie, Katalánska, atd...). Pozn.: dokonce i pan Sorosh, zdá se, pochopil, že představy a chtění novodobých „mesiášů/zakladatelů“ jsou v podobě, jakým jsou prosazovány, s největší pravděpodobností – naštěstí - nerealizovatelné.

Dovolím si vyjádřit své přesvědčení, že současné postavení a vrůstající vliv stran typu SPD (v celé EU, nejen v ČR) - ať se vrátíme na náš středoevropský dvoreček - jejich politický úspěch (získaný v demokratických volbách J ) nenese v žádném případě odpovědnost pan A. Babiš, ani Hnutí ANO2011.

Kdo je tím skutečně odpovědným?

Jsou to politické „veličiny“ typu pana Junckera, pan Schulze, pana Tuska, paní Mogherini, madam Merkel a dalších, včetně pana Teličky a dalších euro-komisařů (namátkou pan Barroso, pan Avrampulos atp.) - tedy těch, kteří svými politickými postoji a dlouhodobě prosazovanými ambicemi - a už nebudu říkat "nekompetentními", nebyla by to pravda, všichni výše uvedení naopak a bohužel velmi dobře vědí co a proč činí – proměnili původní velmi kvalitní projekt EU na platformu, kdy je Evropské teritorium ideální válečnou zónu pro terorismus a hybridní kampaně, na Unii paralýzy, neakceschopnosti, nesouladu a stále většího vzájemného napětí a nedůvěry, na zónu jistě vznešených úmyslů, summitů (astronomicky drahých), emotivních politických projevů a také velkovýrobnu „sluníčkářů“. Na Evropskou unii nikým nevolených, nicméně masivně podporovaných neziskových organizací, Evropu černého trhu s moderními otroky (migranty), Evropu účelově přerozdělující hodnoty (dotace) vydobyté všemi daňovými poplatníky a tím porušující základní spravedlivá pravidla konkurence a hospodářské soutěže, Evropu proti Ruských sankcí – ale závazných jen pro někoho.

Evropu devastující a zaměňující tradiční hodnoty Evropy, historické nositelky hodnot našeho civilizačního okruhu a lidského pokroku, za pseudo-hodnoty – pseudo-rodinou politiku; suverenitu; humanitu; solidaritu; bezpečnost atd.

Jedna z významných, doposud nezodpovězených otázek je, kdo konečně ponese politickou a osobní odpovědnost za Brexit, jako důsledek „jistých“ nekompetentních politických aktivit, za aktuální Polskou nedůvěru v EU a tendenci se navázat přímo na USA, za odstředivé tendence řady zemí dané nikoli sympatiemi k Rusku, ale NESYMPATIEMI k Bruselu a zejména k PROIMIGRANTSKÉ vstřícnost Bruselké reprezentace, za skokové zhoršení bezpečnostní situace, za stav bojeschopnosti Evropských národních armád a obecného stavu ochrany obyvatel (Civilní obrany), za kontraproduktivní ambici „Bruselu“, respektive Evropské komise, bezostyšně mluvit místo voleného EP ke všemu a do všeho, tedy i do toho, co je navýsost součástí národních států a národních politik.

Jinými slovy - pokračujte vy tam v Bruselu stejným způsobem dál, a už ani nemusíte moc tlačit „na pilu“, a uděláte pro rozpad EU tu "práci" ze které obviňujte (např. kauza Skripal - a to ještě dost amatérským způsobem) Ruskou federaci. Pokud je tedy někdo skutečně, reálně proruský, pak je to vedení EU (EP + EK)...

Aby bylo zřejmé - nejsem odpůrcem EU, naopak. Ale jsem proti tomu jak EU – EP v současné době pracuje, jsem proti tomu, co a jakým „stylem“ činí EK a jsem velmi, po tom, co současní „VIP“ předvádějí, nedůvěřivý ke kompetenci personálního vybavení EU jako instituce.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

