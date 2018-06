Chalupa (ANO): Potřebujeme vůbec tak drahé radiolokátory?

Možná by stálo za to, znovu odborně posoudit, zda v ČR, uprostřed Evropy a v podstatě i NATO, na jejichž hranicích disponujeme jako "kolektivní obrana" potřebnými technologiemi se značným dálkovým a výškovým přesahem, potřebujeme zrovna tento typ, bezpochyby špičkové, ale také patřičně drahé radarové techniky - abychom zbytečně nedublovali již existující schopnosti. Nemluvě o schopnostech našich vlastních tuzemských konstruktérů, našeho vlastního obranného průmyslu - viz Tamara, Věra atp.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

