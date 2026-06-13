Zelení: Řešení existuje, ale chybí politická vůle

15.06.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k řešení změny klimatu

Zelení: Řešení existuje, ale chybí politická vůle
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od začátku měření. Na některých místech Česka spadlo za tři měsíce tolik srážek, kolik odpovídá téměř pouštnímu klimatu. Sucho dopadá na zemědělce, ceny krmiv i stav krajiny.

Změna klimatu se neprojevuje jen vyššími teplotami. Přináší také větší výkyvy počasí. Jednou extrémní sucho, podruhé přívalové deště a povodně. A právě na takové podmínky musíme připravit naši krajinu, zemědělství i obce.

Místo škrtů v institucích, které nás před extrémy chrání, potřebujeme investovat do předpovědních služeb, obnovy mokřadů, zadržování vody v krajině, ochrany půdy před erozí a podpory zemědělců, kteří hospodaří šetrně a dlouhodobě. Řešení existují. Chybí jen politická vůle je prosazovat.

Celý komentář spolupředsedy Matěje Pomahače najdete na Ekolistu ZDE.

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zelení , změna klimatu

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Také s nimi nesouhlasím a snad zavedeny nebudou. Ale upřímně, co může pro nás jejich nezavedení znamenat? Dost pochybuji, že když je nezavedeme, EU nad tím jen mávne rukou.

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Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k řešení změny klimatu