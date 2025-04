Čižinský (Praha sobě): Lídři sice slibují, ale zvolení zastupitelé se tím necítí vázáni

Až se někdy někdo bude podivovat nad tím, co se děje s politikou v naší zemi, ukažte mu, co se děje v Praze 1. Až se zase budou politici fandící demokracii sami sebe ptát, kde se vzala nedůvěra v politiku a v demokratické politiky, ať jdou na začátek Pařížské ulice. Vraťme se k situaci před volbami v roce 2018.

Starosta Prahy 1 Ondřich Lomecký za TOP 09 pořádá na piazzettě před hotelem Intercontinental demonstraci, kde jsou politici za T0P 09 v tričkách „STOP STAVBĚ“ a hrdě pózují s přeškrtnutým bagrem na hrudi. Lídr kandidátky TOP 09 a STAN do magistrátu Jiří Pospíšil, na jehož kandidátce kandiduje i architekt a současný náměstek pro rozvoj za STAN Petr Hlaváček, v té době rozesílá lidem e-mail, ve kterém odmítá jakoukoli zástavbu před hotelem.

Proti zástavbě se vyjadřuje lídr kandidátky Pirátů Zdeněk Hřib, místní ODS několikrát hlasuje na zastupitelstvu Prahy 1 proti zástavbě a zástavbu odmítá lídr ANO Petr Stuchlík a i pozdější lídr ANO Patrik Nacher a symbolicky je prostranství přejmenováno na Náměstí Miloše Formana, protože náměstí má přeci zůstat náměstím a na náměstí se nic nestaví.

Mgr. Jan Čižinský



Každý člověk by si řekl, že je přeci jasné, že za těchto okolností náměstí zůstane náměstím. Jenže to bychom nesměli být v Praze 1 a v Praze. Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská z TOP 09 se necítí být nijak vázaná tričky TOP 09 s přeškrtnutým bagrem a vůbec žádnými sliby politiků za svoji stanu TOP 09 a pro soutěž umožňující zástavbu v klidu zvedne ruku. Náměstek primátora Petr Hlaváček nechce slyšet nic o předvolebních slibech svého lídra Jiřího Pospíšila a zástavbu aktivně prosazuje a prostor by nejraději zastavěl celý, Zdeněk Hřib od Pirátů na svůj slib evidentně dávno úplně zapomněl také a nerozvzpomene se, ani když mu to lidé připomínají. ODS se k usnesením, odmítajícím zástavbu, také nezná. A když dojde na hlasování o zástavbě v hnutí ANO, tak se z politiků ANO zdrží, poté co je přečten úryvek jeho blogu proti zástavbě, jen Patrik Nacher, aby v olympiádě v alibismu a v neplnění předvolebních slibů zůstalo ANO v první pětici.

Bohužel jediným uskupením, které svůj slib nezastavovat toto náměstí, daný v roce 2018, dlouhodobě drží všemi svými hlasy, je PRAHA SOBĚ. Tento slib jsme lidem dali, když jsme sbírali podpisy. V mém případě jsem slib dal jako lídr kandidátky a dal jsem jej svým spolužákům a jejich rodičům, kteří kolem bydlí, protože do základní školy jsem chodil na náměstí Curieových, tedy hned vedle, a tudíž moji spolužáci a jejich rodiče bydlí v okolí. A v PRAZE SOBĚ se prostě drží to, že co se voličům slíbí, to se drží, a nedělá se to tak, že se pak zdrží jen ten lídr, aby se neřeklo, a všichni ostatní hlasují jinak. Když se slib dá, tak to PRAHA SOBĚ prostě drží.

A tak přestože v Praze 1 v zastupitelstvu tvoří lidé, zvolení za TOP 09, Piráty, STAN, ODS a ANO, většinu, přesto prošlo usnesení o soutěži, jejímž jediným cílem je navržení zástavby náměstí. A přestože v Radě magistrátu mají Piráti a TOP 09 a STAN a ODS většinu, tak bezpečně totéž usnesení, narychlo na program dohlášené, získá většinu hlasů. A je to tak proto, že lídři sice slibují, ale zvolení zastupitelé se vůči voličům těmito sliby necítí vázáni, ani co by se za nehet vešlo. Tedy v několika případech se tím necítí být zavázáni bohužel ani ti lídři.

Jenže voliči nechtějí být podváděni a z tohoto vývoje zůstane v lidech hořkost a dojem, že se nikomu nedá věřit. A kdo z takové atmosféry asi vytěží nejvíc? Nelze vyčítat majitelům pozemků, že chtějí vydělat co nejvíc. Ale lze vyčítat politikům, že nedrží sliby. Představa majitelů je zze zhruba 2500 m2 náměstí zastavět polovinu. Vsaďte se, že takový bude výsledek soutěže.

A slova politiků, že soutěž je jen způsob, jak zjistit, co s náměstím dál? Kdyby to neříkali titíž lidé, kteří svým hlasováním už své voliče podvedli, tak by se tomu třeba na chvíli dalo věřit. Ale protože to říkají tihle politici, tak všichni víme, jak to má dopadnout a jak to dopadne.

Je tady ale ještě slib PRAHY SOBĚ, že tu zástavbu nedopustíme. Bude to bitva, politická i právní. A ukáže se. Ale mnohem jednodušší by bylo, kdyby politici plnili předvolební sliby. To by totiž populisté měli mnohem menší šanci.