DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Plošné šíření jedu je velkým nebezpečím pro vše živé

23.04.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Prohlášení k opětovnému plošnému použití prudkých jedů na hubení hraboše polního v krajině

Foto: DSZ
Popisek: DSZ - Za práva zvířat - logo

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pobouřena tím, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský opětovně povolil použití velmi nebezpečného prudkého jedu Stutox II, jedu na bázi fosfidu zinečnatého, určeného k hubení hraboše polního v naší krajině.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT upozorňuje, že plošné šíření jedu je velkým nebezpečím pro vše živé, pro všechna zvířata a živočichy. Hrozba otravy hrozí i domácím zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT proto podporuje všechny iniciativy, akce a petice, které proti tomuto kroku UKZUZ vystupují. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ke všem těmto akcím připojuje.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

  • DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, že se nikdo nepozastaví nad tím, jaký strašný účinek má tento jed, resp. jakou krutou smrtí pak tato zvířata umírají. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je už ze zásady proti používání jedů vůči jakýmkoli živým tvorům. Proto protestuje i proti tomuto záměru bezcitného zabíjení hrabošů polních, kdy bolestivá smrt přichází až po několika hodinách velkého utrpení.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá kompetentní orgány, aby od tohoto nešťastného a nebezpečného kroku upustily a naopak se zasazovaly o větší ochranu zvířat i přírody a o zdravé zemědělství, např. tím, aby nepodporovalo používání pesticidů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si od svého vzniku klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

