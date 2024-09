Maďarský ministr zahraničí si stěžoval, že je „stigmatizován“ za snahu o ukončení ukrajinského konfliktu. Maďarsko bude i nadále trvat na co nejrychlejším mírovém urovnání ukrajinského konfliktu navzdory tlaku Západu na změnu svého postoje, prohlásil ministr zahraničí Peter Szijjártó.

V rozhovoru pro ruský obchodní deník RBK Szijjártó minulé pondělí přiznal, že ne všichni partneři Budapešti oceňují její výzvy k ukončení nepřátelství mezi Moskvou a Kyjevem. Maďarsko soustavně odmítá posílat zbraně na Ukrajinu, volá po okamžitém příměří a kritizuje západní sankce proti Rusku jako neúčinné a sebezničující.

„Když prezentuji postoj pro mír, říkají, že jsem proruský, pro Putina, že jsem vlastně ruský špión, že jsem kremelský propagandista,“ řekl Szijjártó.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr zahraničí také poznamenal, že „intelektuální úroveň debaty o řešení ukrajinského konfliktu není příliš vysoká“, a vysvětlil, že Maďarsko v reakci na svůj postoj zaznamenává „pouze stigmatizaci“ a žádné protiargumenty.

„To nepomůže vyřešit problém... Budeme pokračovat v hájení naší pozice. Budeme muset čelit velmi silnému tlaku, někdy i vydírání. Čelíme požadavkům na změnu našeho postoje, ale nejsme připraveni to udělat také proto, že je to vůle maďarského lidu.“

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30483 lidí

Szijjárto si posteskl, že EU upadla do válečného štvaní, a poznamenal, že Maďarsko a Slovensko skončily „v absolutní menšině“, pokud jde o jejich postoj k Ukrajině.

„Tady nejde o to, co si myslíme o válce, ale o to, co si myslíme o tom, jak nejkratší a nejrychlejší cestou dosáhnout míru... Věříme, že čím více zbraní bude dodáno, tím déle bude konflikt trvat. Nevidíme žádné řešení na bojišti, pouze u jednacího stolu,“ uzavřel.

Szijjártó předminulý týden odcestoval do Ruska, aby se setkal s Alexejem Millerem, šéfem energetického gigantu Gazprom, a diskutoval s ním o vývozu zemního plynu do Maďarska, které je silně závislé na ruských dodávkách. Ministr zahraničí vyjádřil politování nad tím, že mnozí na Západě považují energetickou spolupráci s Ruskem za politickou zradu, ale poznamenal, že dohody s Moskvou zaručují udržitelné dodávky plynu do Maďarska.

Maďarsko dělá kroky k míru, naši europoslanci Farský a Nerudová bubnují k eskalaci války spolu s dalšími podobně naladěnými jedinci, kterým žádný počet mrtvých není dostatečný a jaderná válka v Evropě jim zřejmě připadá jako „príma podnik“.