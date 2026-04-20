Decroix (ODS): Nenechám se zastrašit ani si vyhrožovat

20.04.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyšetřování bitcoinové kauzy

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix

Ministr spravedlnosti je v tomto příběhu jen politickou loutkou a vším jiným, kromě zastánce spravedlnosti. Ale když už si tu hru rozehrál, má to mít.

Já mám páteř rovnou a svědomí čisté. Já i on víme, že zadání právních stanovisek není trestné. A taky oba víme, že já za těch osm milionů nákladů státu ušetřila škodu v řádu možná jedné miliardy, jeho Alenka si za dva miliony jen zvěčnila pávy a jeho premiér státu dluží sedm miliard.

Tak pana ministra vyzývám, ať dokumenty, o kterých hovořil, zveřejní. A následně v debatě se mnou veřejně obhájí! V právním státě není možné dovolit někoho nepřímo osočit a pošpinit, a následně nenést následky! Za mne Ministerstvo ctilo spravedlnost i nezávislost justice!

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Napětí mezi Íránem, USA a Izraelem se v posledních dnech proměnilo v otevřený ozbrojený konflikt.