Dienstbier (ČSSD): V otázce migrace mám pochybnost o funkčnosti některého navrhovaného řešení

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové.

Chtěl bych položit pár dotazů panu premiérovi v otázce migrace. Ty závěry, které byly na Evropské radě přijaty, tak mám pochybnost o funkčnosti nějakého řešení, které tam je navrhováno.

Nicméně přijměme pozici pana premiéru pro tuto chvíli, že by neměla být přijímací centra v Evropě pro příchozí migranty, ať už jakéhokoli druhu, azylanty nebo ekonomické migranty, to je vcelku pro tuto otázku jednu, že by měla být tedy tato centra umístěna v severní Africe mimo území EU a zároveň že by měla být tady agentura Frontex, která jenom nebude konzumovat 200 mil. a bude také poskytovat nějakou reálnou ochranu hranic. Všichni víme, že aby toto řešení mohlo být funkční, tak je k tomu potřeba souhlasu severoafrických zemí s umístěním přijímacích center.

Takže bych chtěl položit zcela konkrétní otázku, jaká diplomatická aktivita ČR, případně konkrétně pana premiéra byla v této věci vyvinuta. Jestli tedy už jsou nějaké předpoklady, že na základě této aktivity nejenom ČR, ale já se ptám na Českou republiku, protože předpokládám, že samozřejmě ostatní členské země tu aktivitu musí vyvíjet také, tak jestli tedy už nějaká naše aktivita vede k tomu, aby tady byl předpoklad souhlasu severoafrických zemí.

Další konkrétní dotaz, který bych měl, jak se budou tato přijímací centra financovat. Jestli ČR, která má nějakou pozici, přišla s návrhem nebo jestli má aspoň názor.

Předpokládám, že by to mělo být ze společného rozpočtu, tzn. bude ČR souhlasit s navýšením evropského rozpočtu na financování této části migrační politiky anebo bude souhlasit s omezením právě těch zemědělských dotací nebo kohezních fondů, ze kterých hodně čerpáme. A další dotaz je na Frontex, jaká je představa fungování Frontexu pana premiéra potažmo vlády, jestli ČR zejména prosazuje to, aby Frontex se přeměnil v plnohodnotnou agenturu, která bez omezení bude působit i na území členských států jako plnohodnotná agentura ve svěřených oblastech migrace a znovu, jakým způsobem se toto bude financovat.

Protože předpokládám, že to budou mnohem větší finanční nároky, než jsou na Frontex dnes. A ještě jeden dotaz. Jaká je představa ČR společného solidárního řešení migrace v případě, že se s africkými zeměmi tedy nepodaří vyjednat umístění přijímacích center. Ptám se, protože ČR je občas považována za potížistu, který všechno jenom odmítá a nepřichází se žádnými pozitivními řešeními, těmi společnými řešeními. Takže na tyto konkrétní otázky bych rád znovu odpověď.

Děkuji.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

autor: PV