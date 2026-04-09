Dostál (Stačilo!): Hrozí nehezký průšvih

09.04.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rizikům, plynoucích z příchodu ukrajinských válečných veteránů

Dostál (Stačilo!): Hrozí nehezký průšvih
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

To hezky uzrálo. Pirátka Gregorová na mě loni křičela v televizi "proruská špíno", když jsem varoval, že z Ukrajiny přitáhnou mafie, neonacisté a banderovci. Že prý pomlouvám uprchlíky. No a dnes na letišti koukám na palcové titulky v novinách: "Policie se chystá na vlnu z Ukrajiny - váleční veteráni mohou páchat více násilných zločinů".

Loni se to ještě v novinách psát "nehodilo", ale v reportech Ministerstva vnitra už tehdy (za Rakušana!) stálo, že se sem z Ukrajiny natáhli mafiáni, "vorové v zakoně", také varování před černým trhem se zbraněmi a dalšími riziky. A dnes si to můžete přečíst v MF Dnes.

Pokud v televizi před něčím varuji (a nechám na sebe ječet Gregorovou), nedělám to proto, abych se činil zajímavým, ale proto, že hrozí nehezký průšvih, řádově horší než po válkách na Balkáně.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Hrozí nehezký průšvih

16:21 Dostál (Stačilo!): Hrozí nehezký průšvih

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rizikům, plynoucích z příchodu ukrajinských válečný…