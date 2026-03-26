Dostál (Stačilo!): To není dohoda, ale kapitulace

Ani omylem nebudu hlasovat pro Ursulinu dohodu o clech s Trumpem. To není dohoda, ale kapitulace. My dáváme cla 0 %, USA 15 %. Taky se tím dává palec nahoru Ursulině slibu z golfového hřiště, že nakoupíme předraženou ropu a plyn z USA za 750 miliard USD a zbraně za dalších 600 miliard.
Na USA bychom měli uplatnit spíš sankce, než obchodní dohodu, protože kvůli Trumpově nelegální válce jsme přišli o ropu z Perského zálivu.
Řekl jsem to včera na plenárce v Bruselu (ZDE).
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
