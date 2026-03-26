Dostál (Stačilo!): To není dohoda, ale kapitulace

27.03.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dohodě Evropské unie s USA o clech

Dostál (Stačilo!): To není dohoda, ale kapitulace
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Ani omylem nebudu hlasovat pro Ursulinu dohodu o clech s Trumpem. To není dohoda, ale kapitulace. My dáváme cla 0 %, USA 15 %. Taky se tím dává palec nahoru Ursulině slibu z golfového hřiště, že nakoupíme předraženou ropu a plyn z USA za 750 miliard USD a zbraně za dalších 600 miliard.

Na USA bychom měli uplatnit spíš sankce, než obchodní dohodu, protože kvůli Trumpově nelegální válce jsme přišli o ropu z Perského zálivu.

Řekl jsem to včera na plenárce v Bruselu (ZDE).

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): F-35 v roce 2035? Pomalý, poruchový, předražený šrot
Dostál (Stačilo!): Na našem rokycanském gymnáziu se zbláznil ředitel
Dostál (Stačilo!): Kdo půjdete na Letnou, nezapomeňte si klaunské nosy
Dostál (Stačilo!): Politicky hrubá chyba Markéty Šichtařové

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kobza: Jak to doopravdy bylo v českém pohraničí

9:15 Kobza: Jak to doopravdy bylo v českém pohraničí

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na diskuze o plánovaném sjezdu Sudetoněmeckého landsman…