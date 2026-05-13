Zahradil: Opozice včetně prezidenta bude litovat, že na to naskočila

Autorka tohoto emocionálního výronu, paní Koldinská, ještě nedávno působila ve Strakovce jako členka Foltýnova Stratkomu. A také k tomu moderovala ve veřejnoprávní ČT pořad o historii (než se na to přišlo).
Tu malůvku, co připomíná obal nějaké dystopické novely, nasdílela také.
Zkouším si představit, jak by dnes asi vypadala “strategická komunikace” těchto lidí, kdybychom ten jejich propagandistický patvar nezrušili.
Jinak hysterická tlaková vlna, vzbuzená domácí aktivistickou frontou, je tak přehnaná, že to musí vzbudit protitlak mlčící většiny. Opozice včetně prezidenta bude litovat, že na to naskočila.
Ing. Jan Zahradil
