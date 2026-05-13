Protikorupční orgány obvinily bývalého šéfa Zelenského prezidentské kanceláře Jermaka. Nechceme, aby čeští občané financovali zkorumpovaný režim na Ukrajině! Ukrajinské protikorupční orgány NABU a SAPO odhalily organizovanou skupinu zapojenou do legalizace luxusní výstavby poblíž Kyjeva v hodnotě 460 milionů hřiven. Informovala o tom tisková služba Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny. „Obvinění bylo oznámeno jednomu z členů skupiny, bývalému vedoucímu kanceláře prezidenta Ukrajiny,“ sdělil dnes večer NABU. Tím byl Andrij Jermak, donedávna nejvlivnější politická osobnost na Ukrajině a dlouholetý nejbližší spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovalo o tom Echo24.
SPD odmítá, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO. Důvodů je několik. Nechceme, aby naši občané museli z rozpočtu EU financovat rozvrácenou ekonomiku Ukrajiny. Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla. Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii. Také nechceme být vtaženi do války s Ruskem. Lisabonská smlouva (platná od 2009) posílila společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) EU zavedením doložky o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU). Ta stanoví, že pokud je členský stát napaden, ostatní musí poskytnout pomoc všemi prostředky.
Občané Ukrajiny by v naší zemi též mohli jako občané EU zůstat. "Občané Evropské unie mohou svobodně pobývat v jakékoliv zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Jako občané Evropské unie tak můžete v České republice žít, studovat nebo pracovat bez nutnosti povolení k pobytu nebo zaměstnání," uvádí informační portál pro cizince Ministerstva vnitra ČR.
Minulý rok už protikorupční orgány obvinily v případu Mindyč z korupce řadu nejbližších spolupracovníků prezidenta, jak z politiky, tak byznysu, včetně samotného Tymura Mindyče, který ale dostal včas upozornění a jen několik hodin před domovní prohlídkou uprchl přes Polsko do Izraele.
Podle NABU členové zločinecké skupiny v případu Dynastija mezi lety 2021 a 2025 prali nejprve peníze ve výši téměř 9 milionů dolarů, které použili na výstavbu rezidencí Dynastija. Peníze podle vyšetřovatelů pocházely z činnosti zločinecké organizace vedené "Carlsonem" (Mindyčem), zejména z činnosti tzv. „prádelny“. Úřad uvedl, že hromadili a legalizovali finanční prostředky z různých zdrojů, včetně korupčních schémat v energetické státní společnosti Energoatom.
Podle nového videa, které zveřejnil NABU, se korupce s výstavbou rozjela do vyšších obrátek po jmenování Oleksije Černyšova (Che Guevary) ministrem pro rozvoj komunit a územního rozvoje. Černyšov, který byl i vicepremiérem v případu Myndyč už obviněn a skončil ve vazbě, je rovněž blízkým přítelem Zelenského, dokonce má být kmotrem jeho dětí.
Tomio Okamura
