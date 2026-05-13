Okamura (SPD): Nechceme, aby čeští občané financovali zkorumpovaný režim na Ukrajině

13.05.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupčním kauzám na Ukrajině.

Protikorupční orgány obvinily bývalého šéfa Zelenského prezidentské kanceláře Jermaka. Nechceme, aby čeští občané financovali zkorumpovaný režim na Ukrajině! Ukrajinské protikorupční orgány NABU a SAPO odhalily organizovanou skupinu zapojenou do legalizace luxusní výstavby poblíž Kyjeva v hodnotě 460 milionů hřiven. Informovala o tom tisková služba Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny. „Obvinění bylo oznámeno jednomu z členů skupiny, bývalému vedoucímu kanceláře prezidenta Ukrajiny,“ sdělil dnes večer NABU. Tím byl Andrij Jermak, donedávna nejvlivnější politická osobnost na Ukrajině a dlouholetý nejbližší spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovalo o tom Echo24.

SPD odmítá, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO. Důvodů je několik. Nechceme, aby naši občané museli z rozpočtu EU financovat rozvrácenou ekonomiku Ukrajiny. Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla. Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii. Také nechceme být vtaženi do války s Ruskem. Lisabonská smlouva (platná od 2009) posílila společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) EU zavedením doložky o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU). Ta stanoví, že pokud je členský stát napaden, ostatní musí poskytnout pomoc všemi prostředky.

Občané Ukrajiny by v naší zemi též mohli jako občané EU zůstat. "Občané Evropské unie mohou svobodně pobývat v jakékoliv zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Jako občané Evropské unie tak můžete v České republice žít, studovat nebo pracovat bez nutnosti povolení k pobytu nebo zaměstnání," uvádí informační portál pro cizince Ministerstva vnitra ČR.

Minulý rok už protikorupční orgány obvinily v případu Mindyč z korupce řadu nejbližších spolupracovníků prezidenta, jak z politiky, tak byznysu, včetně samotného Tymura Mindyče, který ale dostal včas upozornění a jen několik hodin před domovní prohlídkou uprchl přes Polsko do Izraele.

Podle NABU členové zločinecké skupiny v případu Dynastija mezi lety 2021 a 2025 prali nejprve peníze ve výši téměř 9 milionů dolarů, které použili na výstavbu rezidencí Dynastija. Peníze podle vyšetřovatelů pocházely z činnosti zločinecké organizace vedené "Carlsonem" (Mindyčem), zejména z činnosti tzv. „prádelny“. Úřad uvedl, že hromadili a legalizovali finanční prostředky z různých zdrojů, včetně korupčních schémat v energetické státní společnosti Energoatom.

Podle nového videa, které zveřejnil NABU, se korupce s výstavbou rozjela do vyšších obrátek po jmenování Oleksije Černyšova (Che Guevary) ministrem pro rozvoj komunit a územního rozvoje. Černyšov, který byl i vicepremiérem v případu Myndyč už obviněn a skončil ve vazbě, je rovněž blízkým přítelem Zelenského, dokonce má být kmotrem jeho dětí.

