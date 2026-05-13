Nerudová (STAN): Pojistky před dražším bydlením a vytápěním. Leží to na vládě

Měsíce složitého vyjednávání. Tlak proti změnám. Desítky hodin přesvědčování europoslanců, kteří ETS2 měnit nechtěli.
Přesto se nám v Evropském parlamentu podařilo prosadit první důležité pojistky, které mohou ochránit české domácnosti před dražším bydlením a vytápěním.
Teď ale přichází moment, kdy musí zabrat česká vláda. A upřímně? Zatím nevidím tlak ani aktivitu, které by odpovídaly tomu, jak hlasitě premiér o změně ETS2 mluvil před volbami. Pokud česká vláda nebude tvrdě jednat v Bruselu, může celé vyjednané úsilí skončit. A účet nakonec zaplatí občané.
Proto píšu premiérovi. Protože nestačí říkat, že chcete změnu. Musíte ji taky skutečně aktivně vybojovat.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku