Ne, Donalde Trumpe, Ukrajina si válku nezačala. Začaly ji USA pětimiliardovou podporou puče na Majdanu a dosazením lokajů kolem Jaceňuka. Ke zhoubě Ukrajiny jako nezávislého, neutrálního státu. Ke škodě Evropy - na Nulandové "Fuck the EU" dobře pamatujeme. A teď US byznys vydrancuje nerostné bohatství Ukrajiny se souhlasem posledního lokaje, pak vysmahnete dělat škodu jinam a my budeme sbírat střepy. To, že za tohle všechno mohou předchozí US administrativy, na věci nic nemění. Smutné.

A ten NordStream, ten taky neodstřelili Ukrajinci, nebo ne z vlastní vůle. Bidenovi vadil už od chvíle, kdy se začal stavět, umožnil by Němcům a Evropě díky levnému plynu konkurovat USA. Teď musíme kupovat předražené LNG. Cui bono.

Potřebujeme lepší lídry, schopné v drsném světě hájit prosperitu naší země i Evropy. Jinak budeme za globální pitomce, jako posledních deset let, budeme platit následky cizí války a ještě platit kontribuce na tu příští.