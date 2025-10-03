Dostál (Stačilo!): Vzhůru k volbám a výměně vlády

Vzhůru k volbám a výměně vlády!
Volte Stačilo a naší superlídryni Kateřina Konečná! Já to do volební místnosti u nás v Mirošově mám slabých tisíc kilometrů, tak jestli to nemáte k té svojí o moc dál, přijďte taky:) Ještě včera večer jsme tady v Bruselu měli seminář, kde i jeden z prominentních německých eurokratů z přelomu tisíciletí natvrdo řekl, že nemáme válčit s Ruskem - bylo to hodně dobré, více ve středu na Aby bylo jasno. Ledy se lámou, v říjnu znovu hlasujeme pro odvolání Ursuly, ale teď si musíme udělat pořádek doma, poslat Pětikolku k čertu a tuneláře z Dozimetru či kauzy IKEM do basy!
Tak přijďte podpořit Stačilo, stejně jako jste nás podporovali po čtyři roky na demonstracích proti vládě. Jak říká klasik, Finis coronat opus - konec korunuje dílo!
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV