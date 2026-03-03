Prokop (ANO): Fialova kosmická ostuda nabírá nových rozměrů

Čau Praho! Fialova kosmická ostuda nabírá nových rozměrů. Nejdříve se s Kupkou triumfálně chlubili, jak evropské vesmírné agentuře předají novou budovu, aby ji následně pod primátorem z ODS nebyli schopní ani začít stavět. Teď navíc stavbu pražská pětikoalice chce svěřit firmě, která figuruje v korupční kauze Motol a jejíž spolumajitele vyšetřuje centrála proti organizovanému zločinu.
Pirát Hřib se začal bát chodit do televize! V diskusi Prima CNN, které jsem se také účastnil, na poslední chvíli vycouval z účasti a poslal místo sebe slečnu Demetrashvili. Vadí mu, že o jeho neplechách a selháních v Praze vím víc než jiní? Doufám, že příště bude mít víc odvahy!
Nová vláda zrušila zelené daně a ČR se nyní stalo druhou nejlepší zemí v Evropě, co se týče poklesu cen energií. Skvělý výsledek. Následovat budou opatření pro energeticky náročné obory a investice do plynových a jaderných zdrojů.
Rozpočtový výbor doporučil schválit návrh státního rozpočtu. Alena Schillerová v rekordním čase opravila chyby po Fialově vládě a dala dohromady funkční verzi, která zajistí České republice plynulý chod.
Česko má nového ombudsmana, který bude dohlížet na ceny potravin a praktiky obchodních řetězců. Velmi pozitivní novinka. Češi se tak už nemusí obávat nesmyslného předražování základních potravin.
Hnutí STAN mělo 4 roky ministra školství a v Praze dokonce i 4 roky radního pro školství. Za celou dobu si nevšimli, že chybí místa na středních školách. Hnutí ANO už řadu let navrhuje vykoupit staré budovy a nové kapacity zařídit, přesto se pětikoalice k ničemu neměla. Jak to chtějí řešit teď? Tomu neuvěříte.
Pirátská kandidátka na primátorku jde do letošních voleb s cílem zdražit MHD a parkování. Nedávno přitom ještě slibovali MHD zdarma. Oni už jednoduše neví, jak problémy Prahy řešit jinak.
“Pražany nejvíce trápí kolony a nedostatek parkování,” informovaly Novinky o průzkumu, který vznikl pro diskusní fórum, který jsem organizoval na magistrátu. Když vedení města nic nekoná, my to bereme do svých rukou.
To vše a mnohem víc se dozvíte ve 171. epizodě mého politického podcastu. Děkuji vám předem za zhlédnutí a prosím o další sdílení, ať se pravdu dozví co nejvíc lidí!
Těším se na dotazy i komentáře!
Ing. Ondřej Prokop
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.