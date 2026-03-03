Decroix (ODS): Neplatič výživného ve vězení není lepší ochranou zájmů dětí

Neplatič výživného ve vězení není lepší ochranou zájmů dětí.
Ministr spravedlnosti přichází s rychlým, zběsilým návrhem na změnu trestů za neplacení výživného, a to bez analýzy a připomínkového řízení.
Na co chybí odpovědi a na co se budu ptát?
• Jak tento trest či tato změna zajišťuje ochranu dětí?
• Máme analýzu, jak se platí výživné během trestu a jak se splácí dluh?
• Kde vezme ministerstvo prostředky na zvýšené potřeby probační a mediační služby a vězeňství?
• Kde je analýza nyní platné úpravy a její údajné nevhodnosti?
• Proč důvodová zpráva zmiňuje, že civilní úprava nestačí k ochraně dětí? Proč neměníme civilní úpravu a rovnou jdeme cestou trestní represe?
• Proč to ministr předkládá poslaneckým návrhem a brutální cestou tzv. 90 dní schválení v prvním čtení?
• Kde jsou opatření, která pomohou pachatelům najít práci a plnit své závazky?
