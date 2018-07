Drozdík (Republika): Orlovská nemocnice potřebuje záložní plán

Její tvůrci moc dobře ví, že tímto krokem si hodně pošlapali cestičku ke svým voličům v rámci podzimních komunálních voleb..

Pracovní skupina, která byla v plánu, by měla být připravena na to, kdyby zkrachovalo jednání s Krajem a nepodařilo se revokovat usnesení o likvidaci orlovské nemocnice a navrhnout řešení ve prospěch orlovanů. To se bohužel neodhlasovalo! Což považuji za naprosto skandální!

Chtěl bych poděkovat kolegovi Mirkovi Chlubnovi (Nezávislí) za to, že předložil zastupitelstvu stanoviska dvou domovů pro seniory a sice Ambrosie a Pohody. Stanovisko domu Vesna se mi zatím nepodařilo získat. V každém případě se obě ředitelky shodly, že přesun nejen interního oddělení způsobí velké komplikace jejich klientům i rodinným příslušníkům. Jednotlivá stanoviska si můžete přečíst zde.

Jak mohou být někteří (jména těch, kteří hlasovali proti vytvoření pracovní skupiny zatím nemám, ale dodám) zastupitelé tak naivní? Už jednou nám Kraj vrazil kudlu do zad, že nás neinformoval o svém záměru a horkou jehlou ušili „plán optimalizace zdravotnictví“ který má za důsledek likvidaci naší orlovské nemocnice?! To opravdu budeme věřit jen v pracovní skupinu a čekat výsledek její práce? Na to téma jsem hovořil např. i s bývalým ředitelem krajských nemocnic, Josefem Grocholem, který současného ředitele Jiřího Matěje sám již dříve odvolal.

V únoru 2017 tehdy Grochol pro tisk uvedl, že nemocnice jsou na tom zle i vinou bývalého ekonoma (Matěj). „Skončil, když řekl, že nebude na výplaty. Chtěl jsem vše řešit i s panem Gebauerem, ale neměl zájem. Proto jsem odešel.“ Po odchodu Grochola na jeho místo nastoupil právě Matěj, který podle Josefa Grochola neměl žádný strategický plán jak nemocnice dostat do pozitivních čísel. „Po třech týdnech jsem od pana Matěje obdržel jednu A4, kde uvedl, že se nic dělat nedá, že jednotlivá oddělení musí fungovat beze změny jak jsou, že je to přání všech, a že ztráta se bude prohlubovat. Jediné co mohou udělat je požádat Kraj o dotaci 50 millionů do každé nemocnice."

Petr DROZDÍK Republika

V trpělivosti a harmonii je skutečná síla.

Grochol tehdy předpokládal, že restrukturalizace nemocnic – aby se dostaly do pozitivních čísel – by trvala 3 – 4 roky. Bohužel se situace po volbách změnila a on měl možnost v nemocnicích působit jen půl roku. „Tehdy jsem ještě spadal pod náměstka Martínka, jemu jsem předkládal svůj strategický plán, bohužel, když vyhrálo volby ANO, už se to přibrzdilo a nakonec jsem se dozvěděl, že mne měli v plánu i odvolat.“

Plán „optimalizace zdravotnické péče“ je soudě mého názoru – a shodli jsme se na tom i s panem Grocholem – nikoliv ekonomickým rozhodnutím, ale rozhodnutím politickým. Pokud tomu tak není, byla by velká náhoda, že zrovna pan ředitel Jiří Matěj kandiduje za hnutí ANO do Senátu a pan zdravotní náměstek Martin Gebauer je na prvním místě karvinské kandidátky, takže se bude ucházet o post primátora. S čím asi do voleb tito pánové jdou za volební obvod? Naslibují karvinským občanům, že vybudují z karvinské nemocnice modernější a větší špitál, , seženou peníze na opravy operačních sálů … no byl by to zcela významný bod na volebním programu, nemyslíte? Ovšem za jakou cenu? Za to že vykořistí orlovskou část nemocnice ve prospěch karvinské?

Veřejností se už proslýchá, že si tvůrci tohoto projektu budou chtít zdravotní personál „koupit“ a to prostřednictvím jakéhosi náborového příspěvku, který má motivovat k přechodu orlovského personálu do Karviné. Zájem o zdravotní sestry měla projevit i Karvinská hornická nemocnice, „Je to sviňárna, a v případě, že by se toto dělo pod jedním IČ, zvážil bych podání trestního oznámení,“ reagoval na tuto informaci Grochol.

Příští týden to bude měsíc, co jsem položil žádost o vyjádření ke koncepci zdravotnické péče ministra zdravotnictví, pana Adama Vojtěcha … zatím jsem od něj žádné stanovisko neobdržel. Pokud bude tento stav setrvávat, a budeme stále se situací okolo nemocnice na bodu mrazu, bylo by na místě pokračovat v demonstracích, a teď už ne v Orlové, ale před budovo ministerstva.

V závěru jen doplním odkazy na reportáže z médií, a to České televize, ITVO.

(převzato z Profilu)

