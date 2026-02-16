Dvořák (STAN): Macinkův „extrémní případ kohabitace“ se proměnil v ukázkový příklad kapitulace

Macinkův „extrémní případ kohabitace“ se během pár týdnů proměnil v ukázkový příklad kapitulace. Turek ministrem nebude. Motoristé sobě dosadí jiného ministra životního prostředí. Dejme mu šanci. Bude ji potřebovat.
Jenže pan zmocněnec Turek mu ji stihl výrazně zkomplikovat ještě dřív, než nový ministr vůbec nastoupí do úřadu. Do ministerské kanceláře totiž neusedne on - tu si ponechá pan zmocněnec. A k tomu Turek veřejně prohlásil, že nový ministr „udělá vše, co mu na očích uvidí“.
Tak se autorita ministra nebuduje. Tak se ministr degraduje na figurku. Vypadá to spíš jako konkurz na sekretářku než jmenování člena vlády.
