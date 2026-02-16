Okamura (SPD): Odmítáme vstup Ukrajiny do EU

Prezident Zelenskyj řekl, že chce přesné datum vstupu Ukrajiny do EU. Podmínky určují členské země, vzkázal mu Orbán. SPD odmítá vstup Ukrajiny do EU.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu na síti X napsal, že Ukrajina chce přesné datum vstupu do EU v dohodě s USA, Ruskem a Evropou. Příspěvek neunikl pozornosti maďarského premiéra Viktora Orbána, který na síti Zelenskému připomněl, že podmínky si neurčují kandidátské země, ale členové EU.
SPD odmítá, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie či NATO. Důvodů je několik. Nechceme, aby naši občané museli z rozpočtu EU financovat rozvrácenou ekonomiku Ukrajiny. Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla. Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii.
Také nechceme být vtaženi do války s Ruskem. Lisabonská smlouva (platná od 2009) posílila společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) EU zavedením doložky o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU). Ta stanoví, že pokud je členský stát napaden, ostatní musí poskytnout pomoc všemi prostředky.
Občané Ukrajiny by v naší zemi též mohli jako občané EU zůstat a mohli by se sem navíc stěhovat další imigranti z Ukrajiny. A bývalí navrátivší se vojáci z fronty by určitě nepřispěli k bezpečnosti naší země. "Občané Evropské unie mohou svobodně pobývat v jakékoliv zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Jako občané Evropské unie tak můžete v České republice žít, studovat nebo pracovat bez nutnosti povolení k pobytu nebo zaměstnání," uvádí informační portál pro cizince Ministerstva vnitra ČR. Také odmítáme jakékoli nestandardní kroky při případné přijímacím řízení.
Ukrajina podle Zelenského udělá všechno pro to, aby byla po technické stránce připravena vstoupit do Evropské unie do roku 2027. „Dosáhneme alespoň hlavních kroků,“ slíbil ukrajinský prezident.
„Chci přesné datum,“ dodal. Pokud v dohodě o konci války, kterou má podepsat Ukrajina s USA, Ruskem a Evropou, žádné datum vstupu nebude, tak Rusko podle Zelenského udělá všechno pro to, aby proces vstupu zablokovalo. „A ani ne vlastníma rukama, ale skrze určité evropské představitele,“ doplnil Zelenskyj v příspěvku na sociální síti.
Maďarský premiér Viktor Orbán na Zelenského příspěvek zareagoval. „Milý pane prezidente, jdete na to špatně. Přistoupení k EU je proces založený na zásluhách. Podmínky stanovují členské státy, nikoliv kandidátské země,“ vzkázal Orbán Zelenskému rovněž na síti X.
