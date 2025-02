Farský (STAN): Trump i Putin si dělí svět, ostatní neuznávají

Trump vzkázal Putinovi, že mu vyhoví v požadavcích jeho mírového plánu - Ukrajina mimo NATO, východ země pro Rusko, suroviny Americe. A Evropa to bude zabezpečovat, ale jen na svoji odpovědnost - článek 5 by se ani při útoku na evropské vojáky na Ukrajině neaktivoval.

Od schůzky Macrona očekávám, že na ní zformulují nabídku Ukrajině, která bude alternativou té od USA. Ukrajina by díky tomu mohla americký „mírový plán“ odmítnout a přijmout evropskou variantu, která pro ni bude výhodnější. Pařížská večeře není schůzkou EU, kde by bylo 27 lídrů, jedná se o Macronův výběr a koho si pozval, je na něm. Jestli je tam někdo z Česka, nebo není, je podružné a nemělo by to zakrýt podstatu a cíl - bezpečnost v Evropě. Předně bychom měli přemýšlet nad tím, jak k ní co nejvíce přispějeme.

Evropa nyní hraje o své místo na mocenské mapě světa. Jiné řešení, než aktivní zapojení, pro ni nevidím. Trump i Putin si dělí svět, ostatní neuznávají - Kanadu, Mexiko, Grónsko, ani Ukrajinu. Respektují jenom sílu. Proto reakcí má být: obranyschopná, maximálně soběstačná a silná Evropa.

Mgr. Jan Farský STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky