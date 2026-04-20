Fiala (ODS): Hodnotovou zahraniční politiku lze dělat pragmaticky

20.04.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zahraniční politice vlády premiéra Babiše

Pokud Andrej Babiš říká, že „bude dělat pragmatickou zahraniční politiku“, protože „hodnotová víceméně nic nepřinesla“, a demonstruje svůj pragmatismus na tom, že navštíví Kazachstán či Uzbekistán, tak bych mu rád připomněl, že jsem tyto země navštívil také a úspěšně tam prosazoval zájmy Česka.

Hodnotová zahraniční politika přinesla kontrakty pro české firmy za desítky miliard, nové exportní příležitosti, seriózní zahraniční investory a hlavně respekt a prestiž ve světě. A rovnou páteř, protože hodnotová zahraniční politika je skutečně vlastenecká. A lze ji dělat pragmaticky.

Na rozdíl od vás jsme neměli ve vládě extremisty, kteří milují Moskvu, a nedělali z České republiky periferii Evropy. Bezhodnotová zahraniční politika totiž přináší maximálně ponížené chování k diktátorským velmocem, které nikdo neocení (a už vůbec ne diktátoři, kteří to považují za slabost), a izolaci, která nás poškozuje.

A pokud, pane premiére, pojedete do Čínské lidové republiky, jsem vážně zvědavý, co tam dojednáte. Váš velký přítel Miloš Zeman měl kdysi plná ústa toho, jak zde Čína bude masivně investovat. Nic takového se nikdy nestalo. Tak si dejte pozor, aby vás čínský prezident nevyužil ve svůj prospěch. Nebylo by to poprvé, co byste se nechal v mezinárodní politice někým napálit.

