„Nemám už důvod mlčet.“ Žáček kvůli ČT otevřel téma antisemitismu

Jan Žáček je spisovatel a režisér se židovskými kořeny. V poslední době se rozhodl již zcela otevřeně hovořit o problému antisemitismu v českých veřejnoprávních médiích. Jistě nejenom v nich. Proč?
Už mám nějak pocit, že to přesáhlo únosnou míru. Když o mě kdysi říkali, že v rozhlase přicházím se samými „židárnami“, bral jsem to jako „folklór“, který musím překousnout. Tenkrát mi tam, v počátku 90. let, brali dost židovských témat. Adaptace a režie Rakouse, Meyrinka, režie Werfela…
A co Česká televize?
Ta tahle témata vždy, jak mohla, odmítala. Velmi se mě dotklo to, že nepovolila adaptaci „Deseti hvězd“, mé knihy o revitalizacích židovských památek v ČR. Kniha vyšla česky a německy za finanční podpory Fondu česko-německé budoucnosti. Byl to projekt (ne kniha, ale revitalizace samotné) financovaný do značné míry EU. Na knize spolupracoval pan rabín Mayer a pan arch. Soukup, tvůrce revitalizací.
Ale nyní k meritu věci – dokument Velká synagoga v Plzni. Schválili a zaplatili Vám námět a realizaci potom v ČT zamítli. Sdělili Vám důvody?
Pan producent Mulíček mi napsal – cituji přesně: „Bohužel Váš námět je mezi dalšími osmi, které pro ČT art nebyly vybrány… Jak jistě víte, ČT a ČT art jsou nyní ve finanční nejistotě stran plánování na další roky. Teď se výběr soustředil na menší počet námětů než jindy.“
ČT vyrábí i pořady, které nemají s veřejnoprávní funkcí nic společného. Proč byl doopravdy Váš námět zamítnut?
Ano, ČT vyrábí přihlouplé detektivky, opisující realitu – bez kapky fantazie, nesmyslné kuchařské a taneční pořady, které ohlupují národ. A zvyšuje soustavně platy svým manažerům.
Proč byl tedy zamítnut dokument o kráse, vzpomínkách, o židovství?
To já nevím. To se musíte zeptat vedení ČT, které v divácích systematicky udupává jakékoliv náznaky vkusu, morálky… a řekl bych i pravdy a lásky. Pro vedení ČT je mantrou sledovanost a výše honorářů pro ty, kteří se přizpůsobí mizernému vkusu jejich diváků a vyrábějí jeden nesmysl za druhým. Jde často o lidi bez vzdělání, bez talentu, i bez tvůrčí praxe, jen s šílenou touhou po penězích za každou cenu.
ČT se v poslední době stále ohání vyváženým zpravodajstvím a nutností jeho zachování. Jaký je na to Váš názor?
Nevím, kolik procent ve vysílání ČT má zpravodajství. Jeden hloupý seriál zabije stejně času jako hlavní zpravodajská relace. Myslím, a konec konců stanoví to tak i zákon, že ČT by měla vzdělávat, vychovávat, pomáhat lidem – divákům pochopit alespoň základy filosofie, umění, historie… Zatím nám ČT sděluje, kdo ze známých umělců umí jak vařit či tančit. Je to obrovská ostuda a naprosté nepochopení ze strany vedení ČT. A možná, že je to záměr. Antisemitský a protikřesťanský záměr těch, kteří usilují o zničení židovsko-křesťanské kultury v Čechách, ve světě… Víte, nemám už důvod mlčet. K mému dehonestování použili za můj život už lecčehos. Když jsem v ČT chtěl realizovat námět o životě spousty dnešních Židů, námět pozitivně laděný, ukazující vše kladné na Židech, vymysleli si tenkrát v ČT, že jsem antisemita, a proto nemůže film vzniknout. Něco tak absurdního může vymyslet pouze chorý mozek. Přesto se to v ČT stalo.
Režisér Jan Žáček poslal v této věci stížnost na Radu ČT.
Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Můj námět, na nějž mám s ČT smlouvu, dostal jsem ho zaplacený, a který do programu ČT art nabízel pan producent Mulíček, byl zamítnut na posledním jednání ČT v květnu 2026. Je to již několikátý námět s židovskou tematikou, který ČT zamítla. Nemohu se domnívat jinak, než že jsou to projevy soustavného antisemitismu ze strany vedení ČT. Můžete být tak velmi laskaví a zařadit to k projednávání rady? Na projektu měli pracovat pan arch. Soukup, který rekonstrukce Velké synagogy řídil. Dále pánové Mayer a Löwy. Plzeňská židovská obec by umožnila natáčení ve všech objektech zdarma, poskytla by i poradenství zdarma a dokonce by přispěla částkou 200 000 Kč.
Chápu sice, že ČT musí natáčet veřejnoprávní pořady – viz různé kuchařské či taneční show nebo detektivky, a to i když k nim kupuje licence a sama je těžko někam prodá... Kdežto pořady o klenotech naší architektury a zároveň o židovské kultuře, které by prodala do celého světa a stály by výrobně daleko méně než jeden pořad typu StarDance, vyrábět nemusí. Jistě, v této době – finančně složité pro ČT, kdy bylo třeba zvýšit platy managementu, to možné rozhodně není.
Takže dost legrace, prosím Vás, aby rada navrhla vedení ČT přehodnocení jejího rozhodnutí. Jinak budu nucen požádat o pomoc Plzeňskou židovskou obec a Federaci židovských obcí, a to i v souvislosti s uveřejněním seznamu antisemitských projevů v roce 2026.
Zároveň Vás důrazně žádám, abyste posoudili sklony k antisemitismu ve vedení ČT. Zvláště v dnešní vyhrocené době to považuji za mimořádně ostudné.
Čekám Vaši odpověď.
S úctou
Mgr. Jan Žáček
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