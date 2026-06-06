Který národ více ublížil českému národu?
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Zelenskyj přitom podle všeho nemluví pouze jazykem diplomacie. V době, kdy v Petrohradu probíhalo Mezinárodní ekonomické fórum, Ukrajina opakovaně zaútočila na Petrohrad a Leningradskou oblast pomocí dronů. Podle ruského guvernéra Alexandra Drozděnka bylo nad regionem sestřeleno 144 bezpilotních letounů, což má být rekordní počet od začátku války.
Šlo již o druhý úder na tento region během petrohradského fóra. První přišel krátce před zahájením akce, další poté, co se fóra účastnil Vladimir Putin. Kyjev tak o sobě dal vědět před Putinovým příjezdem i po něm. Ukrajinské zdroje informovaly o zásazích v Kronštadtu, kde se nachází loděnice, a také o útocích na námořní arzenál v Lebjažje. Zmiňováno bylo i možné poškození ropného skladu Peterhof či dalších objektů v okolí Petrohradu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters potvrdil zásah vojenské základny u Petrohradu. Guvernér Petrohradu Alexandr Beglov mezitím doporučil obyvatelům, aby zůstali doma, varoval před možnými výpadky mobilního internetu a ve městě se rozezněl protiletecký alarm.
Právě tyto údery zapadají do širšího rámce Zelenského vzkazu. Na jedné straně nabízí osobní mírové rozhovory, na druhé straně ukazuje, že Ukrajina má prostředky, jak zasahovat i hluboko v ruském týlu, a to v čase, kdy se v Petrohradu schází politická a ekonomická elita Ruska.
Zelenskyj tak chce ukázat, že si přeje konec války, ale zároveň dokázat, že má karty, s nimiž může hrát diplomatickou partii. A že mezi tyto karty nepatří jen diplomatické dopisy, ale i drony schopné efektivně poškozovat ruský týl.
Který národ více ublížil českému národu?
„Trump vždycky říká: ‚Ukrajina nemá žádné karty,‘“ řekl Kurt Volker, bývalý velvyslanec USA při NATO a vyslanec pro Ukrajinu během Trumpovy první administrativy. „Ukrajina nyní ukazuje, že je v silnější pozici.“
„Dopis je určen pro mnoho lidí. Pro (Putina), pro jeho vnitřní kruh, pro různé vlivové skupiny, které mu signalizují, že je čas to ukončit,“ řekl serveru Kyiv Independent jeden z úředníků obeznámený se situací.
Otázkou je, co bude dál. Rusové totiž trvají na tom, že Ukrajinci musí odevzdat nejméně zbývající část Donbasu a Ukrajinci trvají na tom, že se bez boje nevzdají ani metru svého území. Zelenskyj prý chtěl svým dopisem dokázat jednu věc. Že Ukrajina je tím, kdo stojí o uzavření míru, a Vladimir Putin je tím, kdo tomu brání.
Podle serveru Kyiv Independent byl Zelenského dopis také pobídkou pro Evropu, aby se více zapojila. Může to ukazovat, že Ukrajinci hledají jiný diplomatický formát, než jaký nabízely Spojené státy.
Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko se vyjádřil velmi kriticky k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
„Doufám, že nikdo nemá žádné iluze o tom, jak brilantní diplomacie Donalda Trumpa při ‚korekci probíhajícího konfliktu‘ během posledního roku a půl absolutně zničila jakoukoli realistickou vyhlídku na ukončení této války diplomatickým kompromisem. Omezením pomoci Ukrajině, vydíráním, tlačením na Ukrajinu a otevřeným spojením s agresorem udělal Trump víc než kdokoli jiný, aby přesvědčil Putina, že by se neměl zastavit před ničím a pokračovat ve válce, dokud nedosáhne svých maximalistických cílů – zničení Ukrajiny,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X.
I hope nobody is under any illusions about how Donald Trump’s brilliant diplomacy in “navigating the ongoing conflict” over the past year and a half has absolutely doomed any realistic prospect of ending this war through a diplomatic compromise.— Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) June 5, 2026
By cutting off aid to Ukraine,… https://t.co/o5n2LY4NSH
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„Všichni chápou, že pokud věci směřují k závěrečnému konci, Evropa musí mít nějaký vliv... Ale zároveň se všichni chtějí navzájem z lodi vytlačit. … (Francouzský prezident Emmanuel) Macron nechce (italskou premiérku) Giorgii (Meloniovou). Všichni se chtějí zbavit (britského premiéra Keira) Starmera,“ dodal zdroj. „E3 (Německo, Francie a Spojené království) nestojí o vliv severských zemí. Dělících linií je mnoho.“
Politický analytik Ihor Reiterovič smysl dopisu vidí ve dvou bodech.
„Zápaďanům říká: ‚Jsme připraveni na rozhovory,‘ a Rusům: ‚Putin vás sežere, protože chce vést válku,‘“ řekl.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.