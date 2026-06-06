„Nechci se nechat zastrašovat.“ Rajchl zahájil konferenci PRO

Ideová konference Strany PRO, zaměřená na přípravu ke komunálním volbám, začala v sobotu dopoledne v Praze. Plný sál na Novotného lávce složený z členů a odborných garantů Strany PRO uvítal předsedu strany Jindřicha Rajchla k úvodnímu projevu.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Nechci se nechat zastrašovat válkou, neziskovkami ani nadnárodním byznysem. Pokaždé, když se snažíte pokazit velký, pro Českou republiku nesmyslný byznys, budete jejich nepřítelem,“ řekl předseda PRO.
Cílem má být spolupráce politických sil s národně konzervativním směřováním
Tématem jeho projevu byla také maximální synergie politických sil s národně konzervativním směřováním. „Žádný souboj, ale vzájemná podpora. AfD v Německu je pro nás vzorem toho, jak by to mělo fungovat. V Ústeckém kraji se Straně PRO povedla podobná synergie se subjekty pro nadcházející komunální volby. Příkladem je dohoda v regionu s Motoristy,“ sdělila portálu ParlamentníListy.cz Simona Tetřev z tiskového oddělení Strany PRO.
„Nedělalo mi radost to, na čem jsme se nakonec dohodli s SPD, ale tím jim nenasazuji psí hlavu, ani Tomiovi. Personálně a odborně jsme na tom naprosto nejlépe ze všech konzervativních stran,“ řekl Rajchl.
Dále připomněl, že kandidát do Poslanecké sněmovny Pavel Tůma v Ústeckém kraji neporazil Jaroslava Foldynu (SPD). „V tom jsme byli špatní prorokové, nečekali jsme, že nebudeme mít dva mandáty. V poslední chvíli se lidé rozhodli pro Babiše,“ uvedl předseda Strany PRO.
Účastníci konference očekávají zdravici exprezidenta Miloše Zemana. S projevem má vystoupit také bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.
Ing. Miloš Zeman
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