Fiala (ODS): Moc znovu dává komunistům křídla ke lži a ohýbání dějin

Že jsou myšlenky komunistů dnes směšné? Jenže reprezentují pohrdání morálkou, dokonce přímo v centru politiky. Ideologie, které slouží, vždy nejprve přepíše minulost, otráví přítomnost a zmocní se budoucnosti. Vždyť už to (zase) vidíme a slyšíme. Moc jim znovu dává křídla ke lži a ohýbání dějin. Že jsou komunisté slabí, vyhořelí a jejich členové v penzi? Takové jistě nebudou rozmisťovat do státní správy, možná i do bezpečnostních složek, a kdoví kam ještě, protože podmínky této části dohod mezi KSČM a hnutím ANO jsou neveřejné. Ale to najednou už nikoho moc nezajímá.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec

autor: PV