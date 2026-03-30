Fiala (ODS): Pomohl jsem ukrajinskému studentovi s domácím úkolem

30.03.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pomoci ukrajinskému studentovi s projektem pro hodinu dějepisu.

Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Maksym Avramenko je žákem 9. třídy základní školy na pražském Zličíně. Pochází z Ukrajiny a ve své rodině nemá nikoho, kdo by zažil období komunismu v Československu, proto se na mě obrátil s prosbou o pomoc v rámci školního projektu z dějepisu.

Rád jsem mu vyhověl, setkali jsme se a popovídali si o každodenním životě v době komunismu i o atmosféře tehdejší společnosti. Děkuji mu za dárek a přeji mu hodně štěstí!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
