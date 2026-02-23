Fiala (ODS): Není doba na malichernosti. Spolupráce je nutná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke koalici SPOLU.

Není doba na malichernosti a detaily, na tříštění sil. Moje vize byla spíš spojování. Koalice SPOLU měla být nabídka pro středopravicového voliče, člověka, který chtěl mít jistotu, že když někomu dá svůj hlas, tak se nerozplyne. V levé části politického spektra sjednotilo voliče hnutí ANO.

Žijeme v době, která je nebezpečná, demokracie, svoboda a nezávislost jsou ohroženy. Proto musíme překonat drobnosti, křivdy z minulosti a nabídnout silný subjekt. Nechci tříštit síly, naopak. Budu dál přesvědčovat kolegy, že spolupráce je nutná a že byla správná.

