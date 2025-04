Fiala (SPD): Pád porodnosti ze 110 tisíc dětí na odhadovaných 84 tisíc

Narodilo se nejméně dětí od vzniku Československa, informoval server Seznam Zprávy ve své analýze. SPD prosazuje výraznou finanční podporu pracujících rodin s dětmi. Porodnost se dostala na historické minimum. Pokles mezi lety 2021 a 2024 je obzvlášť výrazný – řádově ze 110 tisíc dětí na odhadovaných 84 tisíc.

Hnutí SPD předkládá zákony, které mají výrazně ekonomicky pomoci rodinám s dětmi. Ve sněmovně jsme navrhli snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi. Když bude dostatek dětí, nebude problém s důchodovým systémem. Řešením demografického propadu rozhodně není muslimská imigrace, kterou prosazuje Evropská unie.

Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost.

Hnutí SPD navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.

Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách.

„Za první tři čtvrtletí roku 2024 se narodilo jen 64,2 tisíce dětí, což je nejméně od vzniku Československa v roce 1918. Pokud by tento trend pokračoval, počet narozených dětí nepřekročí 85 tisíc. To by znamenalo nejnižší porodnost v historii – dokonce i ve srovnání s rokem 1999, kdy počet narozených dětí poprvé klesl pod devadesát tisíc,“ uvádí analýza.

„Data směřují k tomu, že se narodilo nejméně dětí v historii: méně než za války, méně než v devadesátých letech, kdy na nás v plné síle dopadly důsledky ekonomické a společenské transformace,“ upozorňuje sociolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Martin Kreidl.

Prognózu potvrzuje i Český statistický úřad (ČSÚ). „Lze velmi pravděpodobně očekávat, že počet narozených v roce 2024 bude nejnižší od vzniku Československa, respektive od počátku dob statistického sledování. Poměrně intenzivní pokles počtu narozených započatý v roce 2022 tak dále pokračuje,“ konstatuje Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

