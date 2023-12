Filip (KSČM): Ještě poznámka k rozpočtu

reklama

Když jsem před více než šesti lety (26. 10. 2017) zveřejnil svůj nesouhlas s tím, že stát ze svého rozpočtu koupil za půl miliardy korun s následnými dalšími náklady od firmy AGPI vepřín v Letech u Písku, strhl se poprask, cože jsem si to dovolil. Tehdejší ministr kultury Herman sdělil, že šlo o veřejný zájem, a tedy nevadí, že je cena mnohem vyšší než odhadní. Já se ptal, jestli je ve veřejném zájmu snižovat domácí zemědělskou produkci a jestli místo peněz na likvidaci nebylo možné vyhovět firmě AGPI a poskytnout jim jiné místo pro jejich práci a produkci.

Připomínám to ze dvou důvodů, jedním z nich je skutečnost, kterou zveřejnil za Agrární komoru ČR ve svém zhodnocení vývoje zemědělské produkce mezi lety 1990 a 2020 pan Ing. Z. Jandejsek, CSc. Ten na faktech prokazuje, že za třicet let poklesla produkce vepřového masa na necelých 38 procent (z 763 000 t/rok na 294 600 t/rok). Když stavy u prasnic, tedy možnosti příštího zvýšení produkce, jsou na 27,9 procenta, a můžeme tedy spíše počítat s dalším poklesem.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 82% Nepovedla 13% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7427 lidí

Obdobné to je u hovězího masa, pokles na 32,4 procenta (z 509 000 t/rok na 164 900 t/rok). Nechci zabíhat do podrobností, nakonec nejsem zemědělec. Ale mohl bych uvádět další dramatická čísla u poklesu produkce mléka v době, kdy v okolí probíhají vojenské konflikty a každý rozumný hospodář hledá způsob, jak být v co největší míře soběstačný, aby nebyl odkázán na dovoz, který může den ze dne být omezen nebo zcela zrušen. Zároveň s tím se snižuje i rostlinná výroba a výměra obdělávané půdy poklesla na 82,6 procenta. Místo polí máme sklady.

A to mluvím jen o produkci komodit, které jsou přirozené pro naše podnebné pásmo a u kterých jsme soběstační vždy byli. Jde jen o to, že zákon o státním rozpočtu buď podpoří soběstačnost, nebo ji podrazí. Ono to není o producírování se v kravíně bratra místopředsedy vlády, ono to je o tom, jestli soběstačnost vláda podpoří, nebo ji potopí.

Stejné to je u druhého důvodu, pro který svou úvahu píšu v souvislosti s přijímáním rozpočtu, a tím je podpora nebo útlum výroby. Vláda v prosazeném rozpočtu navýšila prostředky do armády, ale nikoli na nákup potřebných prostředků, které tady vyrábíme, ale na nákupy v zahraničí, abychom asi dali práci podnikům jiných států NATO včetně USA. Jenom ne doma, protože pro produkci našich podniků vláda nedělá nic. Pan prezident se sveze v rychlovlaku v Itálii, ale že by státní rozpočet počítal s podporu vysokorychlostních tratí u nás nebo s výrobou takových souprav, tak to v něm nenajdete.

Prostě státní rozpočet opět slouží spíše nadnárodním korporacím, místo aby něco přinášel vlastním občanům.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Naivita, nebo zlý záměr? Filip (KSČM): O vlastizradě Filip (KSČM): O obavách Filip (KSČM): BRICS - Ještě jedna obecná úvaha

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE